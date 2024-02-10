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На Львівщині втілять проєкт реформи ТЦК — що зміниться

10 лютого 2024 07:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині втілять проєкт реформи ТЦК — що зміниться
Працівники ТЦК зупинили чоловіка. Ілюстративне фото: dailylviv
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області вперше в Україні втілять міжміністерський проєкт реформи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За ним військкомати здійснюватимуть також і соціальну функцію.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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Козицький пояснив, що ціль міжміністерського проєкту — аби територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не асоціювалися виключно з мобілізацією, а також почали виконувати й соціальну функцію.

Відповідне рішення ухвалили під час всеукраїнського форуму, присвяченого наданню психосоціальних послуг.

Зазначається, що з 2023 року суттєво зріс запит щодо питань соціального спрямування у діяльності ТЦК та СП.

"Для чого ми свого часу військкомати перетворили на ТЦК та СП? Щоб у нас надалі були військкомати і асоціювалися вони виключно з мобілізацією? А де та соціальна функція, яку вони мали б виконувати?, — зауважив Козицький.

Він наголосив, що захисники та їх рідні мають отримувати найбільше уваги і якісні послуги, й чітко розуміти, куди їм звертатися та що для цього потрібно.

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Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України дозволив цілодобову роботу ТЦК та СП. Також він регламентував, які саме заходи вони можуть проводити. 

Крім того, керівники ТЦК Харківської області доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення в області. Вони заявили про позитивну динаміку мобілізації.

Львівська область
військкомат
ТЦК та СП
Максим Козицький

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