Во Львовской области воплотят проект реформы ТЦК — что изменится

Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото: dailylviv

Во Львовской области впервые в Украине реализуют межминистерский проект реформы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По нему военкоматы будут осуществлять также и социальную функцию.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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Козицкий пояснил, что цель межминистерского проекта - чтобы территориальные центры комплектования и социальной поддержки не ассоциировались исключительно с мобилизацией, а также стали выполнять и социальную функцию.

Соответствующее решение было принято во время всеукраинского форума, посвященного предоставлению психосоциальных услуг.

Отмечается, что с 2023 существенно вырос запрос по вопросам социальной направленности в деятельности ТЦК и СП.

"Для чего мы в свое время военкоматы превратили в ТЦК и СП? Чтобы у нас в дальнейшем были военкоматы и ассоциировались они исключительно с мобилизацией? А где та социальная функция, которую они должны выполнять?" , — отметил Козицкий.

Он подчеркнул, что защитники и их родные должны получать больше внимания и качественные услуги, и четко понимать, куда им обращаться и что для этого нужно.

Скриншот поста Козицкого

Напомним, Кабинет Министров Украины разрешил круглосуточную работу ТЦК и СП. Также он регламентировал, какие именно мероприятия они могут проводить.

Кроме того, руководители ТЦК Харьковской области доложили о ситуации и работе групп оповещения в области. Они заявили о положительной динамике мобилизации.