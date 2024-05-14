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На Львівщині ввели графіки відключення світла

14 травня 2024 22:08
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Львові та Львівській області ввели графіки аварійних відключень
Блекаут у Львові. Фото: РБК-Україна
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Львівській області введені графіки аварійних відключень. У деяких районах може не бути світла.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у вівторок, 14 травня.

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Яка причина відключень світла

Графіки аварійних відключень були введені за розпорядженням НЕК "Укренерго". Адже в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій атаками ворога. 

"Причина — дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України", — йдеться у повідомленні.

Де дізнатися про графіки відключень


Про графіки відключень у Львові можна дізнатися на офіційному сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла". На цьому сервері ви отримаєте інформацію про початок і закінчення перерви в електропостачанні. А також назву населеного пункту, вулиці, будинку та причини знеструмлення. 

В усіх регіонах України будуть запроваджені аварійні відключення


"Укренерго" вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення 14 травня з 21:00 до 24:00 по всій Україні. Причиною залишається значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.   
"Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00", — пише пресслужба "Укренерго".

Нагадаємо, що в енергосистемі України спостерігається певний дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим діють обмеження для промисловості. Крім того, для забезпечення потреб енергетикам доводиться залучати аварійну допомогу з Польщі, Румунії й Словаччини. 

Зрештою, в Україні можуть знову повернути графіки погодинних відключень світла через російські удари по об'єктах енергетики. Таке можливо за умови значного дефіциту електроенергії.

Львів
електроенергія
Україна
енергосистема
війна в Україні
енергетика
світло

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