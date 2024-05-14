Во Львове и Львовской области ввели графики аварийных отключений

Блэкаут во Львове. Фото: РБК-Украина

Во Львовской области введены графики аварийных отключений. В некоторых районах может не быть света.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго во вторник, 14 мая.

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Какая причина отключений света

Графики аварийных отключений были введены по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Ведь в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений украинских электростанций атаками врага.

"Причина — дефицит мощности в результате массированных атак оккупантов на энергосистему Украины", — говорится в сообщении.

Где узнать графики отключений

О графиках отключений во Львове можно узнать на официальном сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света". На этом сервере вы получите информацию о начале и окончании перерыва в электроснабжении. А также название населенного пункта, улицы, дома и причины обесточивания.

Во всех регионах Украины будут введены аварийные отключения

Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения 14 мая с 21:00 до 24:00 по всей Украине. Причиной остается значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

"Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 24:00", — пишет пресс-служба Укрэнерго.

Напомним, что в энергосистеме Украины наблюдается определенный дефицит электроэнергии. В этой связи действуют ограничения для промышленности. Кроме того, для обеспечения нужд энергетикам приходится привлекать аварийную помощь из Польши, Румынии и Словакии.

В конце концов, в Украине могут снова вернуть графики почасовых отключений света из-за российских ударов по объектам энергетики. Такое возможно при значительном дефиците электроэнергии.