Відключення світла завтра, 13 грудня на Львівщині

На Львівщині ввели відключення світла завтра — графіки
В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит через російські обстріли та зниження температури повітря. Тому у п'ятницю, 13 грудня, у Львові та області будуть застосовувати стабілізаційні відключення.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.
Графіки на Львівщині на 13 грудня
Так, споживачі будуть розподілені за групами:
- 1.1 — електроенергія буде відсутня з 19:00 до 21:00;
- 1.2 — електроенергія буде відсутня з 19:00 до 21:00;
- 2.1 — електроенергія буде відсутня з 17:00 до 19:00;
- 2.2 — електроенергія буде відсутня з 17:00 до 19:00;
- 3.1 — електроенергія буде відсутня з 15:00 до 17:00;
- 3.2 — електроенергія буде відсутня з 15:00 до 17:00;
- 4.1 — електроенергію не вимикатимуть;
- 4.2 — електроенергію не вимикатимуть;
- 5.1 — електроенергія буде відсутня з 21:00 до 22:00;
- 5.2 — електроенергія буде відсутня з 21:00 до 22:00;
- 6.1 — електроенергію не вимикатимуть;
- 6.2 — електроенергію не вимикатимуть.
Нагадаємо, енергетики повідомили графіки відключень світла у Києві на завтра.
Також ми писали, що Укренерго оновило інструкцію щодо складання та застосування графіків погодинного відключення світла.
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