Відключення світла завтра, 13 грудня на Львівщині

Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК

В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит через російські обстріли та зниження температури повітря. Тому у п'ятницю, 13 грудня, у Львові та області будуть застосовувати стабілізаційні відключення.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

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Так, споживачі будуть розподілені за групами:

1.1 — електроенергія буде відсутня з 19:00 до 21:00;

1.2 — електроенергія буде відсутня з 19:00 до 21:00;

2.1 — електроенергія буде відсутня з 17:00 до 19:00;

2.2 — електроенергія буде відсутня з 17:00 до 19:00;

3.1 — електроенергія буде відсутня з 15:00 до 17:00;

3.2 — електроенергія буде відсутня з 15:00 до 17:00;

4.1 — електроенергію не вимикатимуть;

4.2 — електроенергію не вимикатимуть;

5.1 — електроенергія буде відсутня з 21:00 до 22:00;

5.2 — електроенергія буде відсутня з 21:00 до 22:00;

6.1 — електроенергію не вимикатимуть;

6.2 — електроенергію не вимикатимуть.

Скриншот допису Львівобленерго

Нагадаємо, енергетики повідомили графіки відключень світла у Києві на завтра.

Також ми писали, що Укренерго оновило інструкцію щодо складання та застосування графіків погодинного відключення світла.