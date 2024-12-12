Отключение света завтра, 13 декабря во Львовской области

На Львовщине ввели отключение света завтра — графики
В энергосистеме Украины продолжают фиксировать значительный дефицит из-за российских обстрелов и снижения температуры воздуха. Потому в пятницу, 13 декабря, во Львове и области будут применять стабилизационные отключения.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.
Графики на Львовщине на 13 декабря
Так, потребители будут распределены по группам:
- 1.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 19:00 до 21:00;
- 1.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 19:00 до 21:00;
- 2.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 17:00 до 19:00;
- 2.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 17:00 до 19:00;
- 3.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 15:00 до 17:00;
- 3.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 15:00 до 17:00;
- 4.1 — электроэнергию не будут выключать;
- 4.2 — электроэнергию не будут выключать;
- 5.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 21:00 до 22:00;
- 5.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 21:00 до 22:00;
- 6.1 — электроэнергию не будут выключать;
- 6.2 — электроэнергию не будут выключать.
Напомним, энергетики сообщили графики отключений света в Киеве на завтра.
Также мы писали, что Укрэнерго обновило инструкцию по составлению и применению графиков почасового отключения света.
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