На Львівщині відремонтують 1 кілометр дороги за 24 млн гривень

Ремонтні роботи на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Львівській області Давидівська сільська рада відремонтує 1100 метрів дороги на вулиці Бережанській у селі Горішній за понад 24 мільйони гривень. Відповідну угоду уклали 28 серпня з приватним підприємством "Мегапромбудімпекс".

Про це стало відомо із системи публічних закупівель Prozorro.

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Деталі про тендер на ремонт дороги

Загальна вартість робіт становить 24 908 746 гривень. Договірна ціна є твердою, тож підрядник не має права збільшувати вартість робіт. Ремонт має завершитися до кінця 2025 року.

Тендер на проведеня робіт. Фото: скриншот

Під час ремонтних робіт згідно з технічною документацією мають оновити покриття дороги, провести ямковий ремонт та покласти бруківку. Також підрядник зобов'язаний облаштувати тротуари, відремонтувати каналізаційні колодязі, облаштувати водоскид, встановити 15 дорожніх знаків, укріпити узбіччя та прокласти трубопровід. Гарантія на ремонтні роботи становить десять років, а фінансуватимуть їх з бюджету Давидівської ОТГ.

Раніше частину дороги вже ремонтували у 2019-2020 роках, тоді тендер теж отримало львівське приватне підприємство "Мегапромбудімпекс", яке зобов'язалося за 21,2 млн гривень відремонтувати вулицю Бережанську. Компанія заробила лише 7 млн гривень, а у грудні 2022 року договір розірвали за згодою сторін. Підрядник встиг відремонтувати лише 700 метрів, хоча довжина вулиці становить 1,8 км. Таким чином, за новим тендером відремонтують вулицю до кінця.

Приватне підприємство "Мегапромбудімпекс" зареєстроване у 2017 році та спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. !ого директором та власником є Олег Білас, втім у червні 2023 року у ЗМІ повідомляли, що компанію підозрюють у привласненні 285 тис. грн на ремонті тротуарів на вулиці Патона. Також відомо, що Білас є колишнім оперуповноваженим управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) МВС.