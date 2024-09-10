Во Львовской области отремонтируют 1 километр дороги за 24 млн гривен

Ремонт работы на дороге. Фото иллюстративное: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Во Львовской области Давыдовский сельсовет отремонтирует 1100 метров дороги на улице Бережанской в селе Горишний за более 24 миллионов гривен. Соответствующее соглашение было заключено 28 августа с частным предприятием "Мегапромстройимпекс".

Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro.

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Детали о тендере на ремонт дороги

Общая стоимость работ составляет 24908746 гривен. Договорная цена является жесткой, поэтому подрядчик не имеет права увеличивать стоимость работ. Ремонт должен завершиться к концу 2025 года.

Тендер на проведение работ. Фото: скриншот

Во время ремонтных работ согласно технической документации должны обновить покрытие дороги, провести ямочный ремонт и положить брусчатку. Также подрядчик обязан обустроить тротуары, отремонтировать канализационные колодцы, обустроить водосброс, установить 15 дорожных знаков, укрепить обочину и проложить трубопровод. Гарантия на ремонтные работы составляет десять лет, а финансировать их будут из бюджета Давыдовской ОТГ.

Ранее часть дороги уже ремонтировали в 2019-2020 годах, тогда тендер тоже получило львовское частное предприятие "Мегапромстройимпекс", которое обязалось за 21,2 млн гривен отремонтировать улицу Бережанскую. Компания заработала всего 7 млн гривен, а в декабре 2022 года договор расторгли по соглашению сторон. Подрядчик успел отремонтировать всего 700 метров, хотя длина улицы составляет 1,8 км. Таким образом, по новому тендеру отремонтируют улицу до конца.

Частное предприятие "Мегапромстройимпекс" зарегистрировано в 2017 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Его директором и владельцем является Олег Билас, впрочем в июне 2023 года в СМИ сообщали, что компанию подозревают в присвоении 285 тыс. грн на ремонте тротуаров на улице Патона. Также известно, что Билас является бывшим оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД.