На Львівщині 9 вересня сталися дві смертельні ДТП

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція України

У Львівській області на автодорозі за ніч 9 вересня сталися одразу дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди. За версією поліції, обидві автотрощі сталися через неуважність водіїв.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Подробиці ДТП на автодорозі Рава-Руська — Судова Вишня

Перша ДТП сталася 9 вересня близько опівночі на трасі "Рава-Руська — Судова Вишня". 25-річний водій авто Volkswagen Passat не впорався з керуванням, через що машина з'їхала у кювет та перевернулася. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Машина після ДТП. Фото: Національна поліція України

ДТП на Рава-Руська — Судова Вишня 9 вересня. Фото: Національна поліція України

Тієї ж ночі, але вже о 00:40, на автодорозі "Рава-Руська — Червоноград" 25-річний водій мотоцикла Spark не зміг впоратися з керуванням та в'їхав у бордюр, а після зіткнувся з електроопорою. Чоловік помер на місці ДТП.

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція України

Наразі поліція встановлює обставини подій та відкрила кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху.