На Львівщині 9 вересня сталися дві смертельні ДТП

На Львівщині за ніч сталися одразу дві смертельні ДТП через неуважність водіїв
У Львівській області на автодорозі за ніч 9 вересня сталися одразу дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди. За версією поліції, обидві автотрощі сталися через неуважність водіїв.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Подробиці ДТП на автодорозі Рава-Руська — Судова Вишня
Перша ДТП сталася 9 вересня близько опівночі на трасі "Рава-Руська — Судова Вишня". 25-річний водій авто Volkswagen Passat не впорався з керуванням, через що машина з'їхала у кювет та перевернулася. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Тієї ж ночі, але вже о 00:40, на автодорозі "Рава-Руська — Червоноград" 25-річний водій мотоцикла Spark не зміг впоратися з керуванням та в'їхав у бордюр, а після зіткнувся з електроопорою. Чоловік помер на місці ДТП.
Наразі поліція встановлює обставини подій та відкрила кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху.
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