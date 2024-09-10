На Львовщине 9 сентября произошло два смертельных ДТП

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Во Львовской области на автодороге за ночь 9 сентября произошло сразу два смертельных дорожно-транспортных происшествия. По версии полиции, обе автоаварии произошли по невнимательности водителей.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Первое ДТП произошло 9 сентября около полуночи на трассе "Рава-Русская — Судовая Вишня". 25-летний водитель авто Volkswagen Passat не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Машина после ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

ДТП на Рава-Русская — Судовая Вишня 9 сентября. Фото: Национальная полиция Украины

Той же ночью, но уже в 00:40, на автодороге "Рава-Русская — Червоноград" 25-летний водитель мотоцикла Spark не смог справиться с управлением и въехал в бордюр, а затем столкнулся с электроопорой. Мужчина скончался на месте ДТП.

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция устанавливает обстоятельства событий и открыла уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения.