Черги на кордоні на Львівщині — як оминути

Черга на кордоні. Фото: ДПСУ

У четвер, 14 серпня, у Львівській області спостерігається скупчення автівок перед кількома пунктами пропуску. З огляду на це водіям радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску.

Про це повідомила речниця сьомого прикарпатського загону Світлана Бурда у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Черги на кордоні на Львівщині — деталі

Сьогодні, 14 серпня, прикордонники фіксують накопичення автівок перед кількома пунктами пропуску на Львівщині:

Краківець — 70 автомобілів;

Шегині — 45 автомобілів;

Грушів — 10 автомобілів.

Речниця сьомого прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда радить водіям заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску на офіційних сторінках у Facebook та обирати найменш навантажені напрямки.

За словами Бурди, оптимальний час для перетину кордону — ранній ранок або пізній вечір, коли трафік найменший.

"Варто звернути увагу на пункти пропуску Нижанковичі та Смільниця — вони мають найнижчу інтенсивність руху, що дозволяє перетнути українсько-польський кордон максимально швидко", — зазначила речниця сьомого прикордонного Карпатського загону.

Зауважимо, що з початку літа цього року кордон на Львівщині перетнули понад 3,7 млн осіб і майже 700 тисяч транспортних засобів. У вихідні навантаження збільшується в середньому на 16% порівняно з буднями. Пасажиропотік зріс на 40% та досяг пікових значень цього сезону.

Варто звернути увагу, що наразі у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку, що тимчасово зменшує пропускну спроможність як для легкових, так і для вантажних авто.

Раніше ми інформували, де зафіксували великі черги на кордоні України 14 серпня.

Також ми повідомляли, що 13 серпня провели понад 150 одночасних обшуків по Україні з метою перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.