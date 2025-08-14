Очереди на границе во Львовской области — как обойти

Очередь на границе. Фото: ГПСУ

В четверг, 14 августа, во Львовской области наблюдается скопление автомобилей перед несколькими пунктами пропуска. Учитывая это водителям советуют заранее проверять загруженность пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-секретарь седьмого прикарпатского отряда Светлана Бурда в комментарии Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Очереди на границе на Львовщине — детали

Сегодня, 14 августа, пограничники фиксируют накопление автомобилей перед несколькими пунктами пропуска на Львовщине:

Краковец — 70 автомобилей;

Шегини — 45 автомобилей;

Грушев — 10 автомобилей.

Пресс-секретарь седьмого пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда советует водителям заранее проверять загруженность пунктов пропуска на официальных страницах в Facebook и выбирать наименее нагруженные направления.

По словам Бурды, оптимальное время для пересечения границы — раннее утро или поздний вечер, когда трафик наименьший.

"Стоит обратить внимание на пункты пропуска Нижанковичи и Смильница — они имеют самую низкую интенсивность движения, что позволяет пересечь украинско-польскую границу максимально быстро", — отметила пресс-секретарь седьмого пограничного Карпатского отряда.

Заметим, что с начала лета этого года границу на Львовщине пересекли более 3,7 млн человек и почти 700 тысяч транспортных средств. В выходные нагрузка увеличивается в среднем на 16% по сравнению с буднями. Пассажиропоток вырос на 40% и достиг пиковых значений этого сезона.

Стоит обратить внимание, что сейчас в пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтные работы с украинской стороны, что временно уменьшает пропускную способность как для легковых, так и для грузовых авто.

Ранее мы информировали, где зафиксировали большие очереди на границе Украины 14 августа.

Также мы сообщали, что 13 августа провели более 150 одновременных обысков по Украине с целью перекрытия каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.