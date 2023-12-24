Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині зафіксовано найбільшу популяцію бізонів в Україні — вражаюче відео arrow

На Львівщині зафіксовано найбільшу популяцію бізонів в Україні — вражаюче відео

24 грудня 2023 02:32
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
На Львівщині зафіксовано найбільшу популяцію бізонів в Україні — відео
Зубри на Львівщині. Фото: УНІАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

На теренах Бродівського лісфонду Карпатський лісовий офіс, що на Львівщині, зафіксовано найбільшу популяцію бізонів в Україні. Більшість з них — біловезького підвиду. Він вважається найбільшим за лінійними та ваговими показниками серед усього роду Bison.

Про це йдеться на Facebook-сторінці ДП "Ліси України".

Читайте також:

Як вдалося досягти такої чисельності бізонів

"Диких зубрів завезено на Львівщину ще в 80-х роках із Литви в чисельності 12 особин. Наразі, за нещодавніми підрахунками лісівників, їх налічується 114. Умови поселення зубрів в лісфонді філії за кормовою базою та захисними властивостями мисливських угідь близькі до їхнього ареалу. Протягом всього зимового періоду працівники лісництв додатково забезпечують підгодівлю тварин, хоча зубри й самостійно добувають їжу за належної охорони", — йдеться в дописі.

Зазначається, що на чисельність стада впливають умови та потреби тварин.

"Для збереження та забезпечення стабільного утримання єдиної в Україні популяції зубрів біловезької лінії, в 2007 році за ініціативи Міністра Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України України було затверджено план дій щодо збереження та відновлення зубрів в фауні України та започатковано певні заходи. Під час реалізації наукової програми було завезено та випущено в угіддя підприємства ще 12 особин зубрів кавказької лінії", — додали у "Ліси України".

Відомо, що на сьогодні в Україні налічується близько пів тисячі особин зубра. 

Нагадаємо, російські окупанти вивезли із заповідника "Асканія-Нова" тварин, які не пристосовані до національних парків у РФ. Як відомо, заповідник розташований на території окупованої Херсонщини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі