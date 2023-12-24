На Львівщині зафіксовано найбільшу популяцію бізонів в Україні — відео

Зубри на Львівщині. Фото: УНІАН

На теренах Бродівського лісфонду Карпатський лісовий офіс, що на Львівщині, зафіксовано найбільшу популяцію бізонів в Україні. Більшість з них — біловезького підвиду. Він вважається найбільшим за лінійними та ваговими показниками серед усього роду Bison.

Про це йдеться на Facebook-сторінці ДП "Ліси України".

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Як вдалося досягти такої чисельності бізонів

"Диких зубрів завезено на Львівщину ще в 80-х роках із Литви в чисельності 12 особин. Наразі, за нещодавніми підрахунками лісівників, їх налічується 114. Умови поселення зубрів в лісфонді філії за кормовою базою та захисними властивостями мисливських угідь близькі до їхнього ареалу. Протягом всього зимового періоду працівники лісництв додатково забезпечують підгодівлю тварин, хоча зубри й самостійно добувають їжу за належної охорони", — йдеться в дописі.

Зазначається, що на чисельність стада впливають умови та потреби тварин.

"Для збереження та забезпечення стабільного утримання єдиної в Україні популяції зубрів біловезької лінії, в 2007 році за ініціативи Міністра Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України України було затверджено план дій щодо збереження та відновлення зубрів в фауні України та започатковано певні заходи. Під час реалізації наукової програми було завезено та випущено в угіддя підприємства ще 12 особин зубрів кавказької лінії", — додали у "Ліси України".

Відомо, що на сьогодні в Україні налічується близько пів тисячі особин зубра.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли із заповідника "Асканія-Нова" тварин, які не пристосовані до національних парків у РФ. Як відомо, заповідник розташований на території окупованої Херсонщини.