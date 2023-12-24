На Львовщине зафиксирована самая большая популяция бизонов в Украине — видео

Зубры во Львовской области. Фото: УНІАН

На территории Бродовского лесфонда Карпатский лесной офис во Львовской области зафиксирована наибольшая популяция бизонов в Украине. Большинство из них — беловежского подвида. Он считается самым большим по линейным и весовым показателям среди всего рода Bison.

Об этом говорится на Facebook-странице ГП "Леса Украины".

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"Дикие зубры завезены на Львовщину еще в 80-х годах из Литвы в численности 12 особей. Сейчас, по недавним подсчетам лесоводов, их насчитывается 114. Условия поселения зубров в лесфонде филиала по кормовой базе и защитным свойствам охотничьих угодий. всего зимнего периода работники лесничества дополнительно обеспечивают подкормку животных, хотя зубры и самостоятельно добывают пищу при должной охране", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на численность стада оказывают влияние условия и потребности животных.

"Для сохранения и обеспечения стабильного содержания единственной в Украине популяции зубров беловежской линии, в 2007 году по инициативе Министра Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины был утвержден план действий по сохранению и восстановлению зубров в фауне Украины и начаты определенные мероприятия. При реализации научной программы были завезены и выпущены в угодья предприятия еще 12 особей зубров кавказской линии", — добавили в "Леса Украины".

Известно, что на сегодняшний день в Украине насчитывается около полу тысячи особей зубра.

Напомним, российские оккупанты вывезли из заповедника "Аскания-Нова" животных, которые не приспособлены к национальным паркам в РФ. Как известно, заповедник расположен на территории оккупированной Херсонской области.