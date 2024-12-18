Гепатит А на Львівщині — влада заявила про спалах захворювання в одному із сіл

Інфекціоніст у лікарняній палаті. Ілюстративне ото: УНІА

У Львівській області в одному з сіл зафіксовано 10 випадків вірусного гепатиту А. Серед хворих є діти.

Про це повідомили у пресслужбі Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб в середу, 18 грудня.

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За даними медиків, в одному з сіл Шептицького району із середини жовтня і до 18 грудня зареєстровано 10 випадків вірусного гепатиту А.

"Зафіксовано два випадки серед дітей. Четверо людей мали ознаки хвороби і підтверджені лабораторно", — йдеться у повідомленні.

У центрі профілактики хвороб додали, що у шестеро осіб з родинного кола, які контактували із хворим, ознак хвороби не мали, але під час лабораторного дослідження у них були виявлені маркери вірусного гепатиту А.

"Четверо хворих одужали і виписані з лікарень, де перебували на лікуванні. Шестеро із субклінічним перебігом, без виражених симптомів, перебувають під спостереженням лікарів", — зазначають лікарі.

Також повідомляється, що у населеному пункті проводиться комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.

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Що відомо про гепатит А

Вірусний гепатит А — це інфекційне захворювання, його ще часто називають "хворобою брудних рук", оскільки основний шлях передачі — через забруднені руки, інфіковані продукти або воду. Інфекція може поширюватися внаслідок тісного контакту з хворою людиною. Перші симптоми можуть з'явитися через 2–6 тижнів після інфікування і включають загальну слабкість, підвищену температуру, біль у животі, нудоту, жовтяницю, потемніння сечі та знебарвлення калу. У деяких випадках захворювання перебігає безсимптомно.

Гепатит А зазвичай має легкий перебіг і не переходить у хронічну форму, однак іноді може викликати серйозні ускладнення, особливо у людей з іншими захворюваннями печінки. Для профілактики рекомендується вакцинація, яка забезпечує тривалий захист. Також важливо дотримуватися правил гігієни, пити чисту воду, ретельно мити фрукти та овочі. Лікування симптоматичне і спрямоване на підтримку організму, оскільки специфічної терапії немає. Зазвичай хворі повністю одужують.

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