Гепатит А на Львовщине — власти заявили о вспышке заболевания в одном из сел

Инфекционист в больничной палате. Иллюстративный от: УНИА

Во Львовской области в одном из сел зафиксировано 10 случаев вирусного гепатита А. Среди больных есть дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного центра контроля и профилактики болезней в среду, 18 декабря.

Читайте также:

Вспышка гепатита во Львовской области

По данным медиков, в одном из сел Шептицкого района с середины октября и по 18 декабря зарегистрировано 10 случаев вирусного гепатита А.

"Зафиксировано два случая среди детей. У четырех человек были признаки болезни, которые подтверждены лабораторно", — говорится в сообщении.

В центре профилактики болезней добавили, что у шестерых человек из семейного круга, контактировавших с больным, признаков болезни не имели, но во время лабораторного исследования были обнаружены маркеры вирусного гепатита А.

"Четверо больных выздоровели и выписаны из больниц, где находились на лечении. Шестеро с субклиническим течением, без выраженных симптомов, находятся под наблюдением врачей", — отмечают врачи.

Также сообщается, что в населенном пункте проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Сообщение ЛОЦКПБ в Facebook

Что известно о гепатите А

Вирусный гепатит А — это инфекционное заболевание, его еще часто называют "болезнью грязных рук", поскольку основной путь передачи — через загрязненные руки, инфицированные продукты или воду. Инфекция может распространяться в результате тесного контакта с больным человеком. Первые симптомы могут появиться через 2–6 недель после инфицирования и включают в себя общую слабость, повышенную температуру, боль в животе, тошноту, желтуху, потемнение мочи и обесцвечивание кала. В некоторых случаях заболевание протекает бессимптомно.

Гепатит А обычно имеет легкое течение и не переходит в хроническую форму, но иногда может вызвать серьезные осложнения, особенно у людей с другими заболеваниями печени. Для профилактики рекомендуется вакцинация, обеспечивающая длительную защиту. Также важно соблюдать правила гигиены, пить чистую воду, тщательно мыть фрукты и овощи. Лечение симптоматическое и направлено на поддержание организма, поскольку специфической терапии нет. Обычно больные полностью поправляются.

Ранее в Минздраве предупреждали об угрозе гепатита и холеры из-за отключения света. Ситуацию назвали не менее критичной, чем после подрыва Каховской ГЭС.

А на ферме в Одесской области обнаружили лейкоз у крупного рогатого скота. Эта болезнь не лечится и может привести к потере поголовья. В населенном пункте ввели карантин.