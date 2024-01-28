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На Львівщині загинув пенсіонер через сильну пожежу

28 січня 2024 17:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Львівщині загинув пенсіонер через сильну пожежу
Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У селі Волсвин, яке знаходиться у Червоноградському районі Львівської області, сталося загоряння у двоповерховому житловій будинку. Внаслідок цієї надзвичайної події помер 70-річний чоловік.

Про це повідомляє ДСНС у Львівській області.

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Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівської області повідомили, що дзвінок про пожежу надійшов об 11.24 ранку, і коли рятувальні бригади прибули на місце, з вікон будинку йшов дим. Вогонь вдалося ліквідувати об 11.50.

Пожежники на місці події знайшли тіло господаря будинку, який народився 1953 року. Передбачається, що причиною пожежі став не погашений недопалок, який спричинив спалах ліжка.

Внаслідок пожежі було знищено побутові предмети на площі 12 квадратних метрів. Також вогонь пошкодив стіни на такій самій площі та стелю на вісім квадратних метрів. Попри це житловий будинок вдалося зберегти.

Правила безпеки, щоб уникнути пожежі

У ДСНС нагадали прості правила, як уникнути займання:

  • Куріть лише у спеціально призначених для цього зонах.
  • Не куріть у місцях, де знаходяться легкозаймисті матеріали або речовини, здатні до вибуху.
  • Користуйтеся попільничками для збирання попелу та відходів від куріння.
  • Перед тим як викинути недопалок, переконайтеся, що він повністю загашений.
ДСНС
Повідомлення ДСНС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 27 січня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок цього загинула жінка.

Крім того, на Одещині сталося одразу кілька пожеж, які призвели до трагічних наслідків. Внаслідок загорянь загинули люди похилого віку. Рятувальники залучалися до ліквідації вогню у місті Балта, а також у селах Яринославка та Долинське.

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Львів
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ДСНС
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