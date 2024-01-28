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На Львовщине погиб пенсионер из-за сильного пожара

28 января 2024 17:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Львовщине погиб пенсионер из-за сильного пожара
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В селе Волсвин, которое находится в Червоноградском районе Львовской области, произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. В результате этого чрезвычайного происшествия скончался 70-летний мужчина.

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

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Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Львовской области сообщили, что звонок о пожаре поступил в 11:24 утра, и когда спасательные бригады прибыли на место, из окон дома шел дым. Огонь удалось ликвидировать в 11:50.

Пожарные на месте происшествия нашли тело хозяина дома, родившегося в 1953 году. Предполагается, что причиной пожара стал непотушенный окурок, который вызвал возгорание постели.

В результате пожара были уничтожены бытовые предметы на площади 12 квадратных метров. Также огонь повредил стены на такой же площади и потолок на восемь квадратных метров. Несмотря на это, жилой дом удалось сохранить.

Правила безопасности, чтобы избежать пожара

В ГСЧС напомнили простые правила, как избежать возгорания:

  • Курите только в специально предназначенных для этого зонах.
  • Не курите в местах, где находятся легковоспламеняющиеся материалы или вещества, способные к взрыву.
  • Пользуйтесь пепельницами для сбора пепла и отходов от курения.
  • Перед тем как выбросить окурок, удостоверьтесь, что он полностью потушен.
ГСЧС
Сообщение ГСЧС Украины. Фото: скриншот

Напомним, что 27 января, в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате этого погибла женщина.

Кроме того, в Одесской области произошло сразу несколько пожаров, которые привели к трагическим последствиям. В результате возгораний погибли пожилые люди. Спасатели привлекались к ликвидации огня в городе Балта, а также в селах Яринославка и Долинское.

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