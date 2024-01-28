На Львовщине погиб пенсионер из-за сильного пожара
В селе Волсвин, которое находится в Червоноградском районе Львовской области, произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. В результате этого чрезвычайного происшествия скончался 70-летний мужчина.
Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.
Пожар на Львовщине — детали
Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Львовской области сообщили, что звонок о пожаре поступил в 11:24 утра, и когда спасательные бригады прибыли на место, из окон дома шел дым. Огонь удалось ликвидировать в 11:50.
Пожарные на месте происшествия нашли тело хозяина дома, родившегося в 1953 году. Предполагается, что причиной пожара стал непотушенный окурок, который вызвал возгорание постели.
В результате пожара были уничтожены бытовые предметы на площади 12 квадратных метров. Также огонь повредил стены на такой же площади и потолок на восемь квадратных метров. Несмотря на это, жилой дом удалось сохранить.
Правила безопасности, чтобы избежать пожара
В ГСЧС напомнили простые правила, как избежать возгорания:
- Курите только в специально предназначенных для этого зонах.
- Не курите в местах, где находятся легковоспламеняющиеся материалы или вещества, способные к взрыву.
- Пользуйтесь пепельницами для сбора пепла и отходов от курения.
- Перед тем как выбросить окурок, удостоверьтесь, что он полностью потушен.
Напомним, что 27 января, в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате этого погибла женщина.
Кроме того, в Одесской области произошло сразу несколько пожаров, которые привели к трагическим последствиям. В результате возгораний погибли пожилые люди. Спасатели привлекались к ликвидации огня в городе Балта, а также в селах Яринославка и Долинское.
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