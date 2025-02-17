У Львівській області з 18 лютого закривають всі школи — причина

Дитина в школі. Фото ілюстративне: Pexels

У Львівській області закривають усі школи в період з 18 лютого до 28 лютого. Причиною є різке зростання випадків гострої респіраторної вірусної інфекції.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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"Комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила перевести заклади загальної середньої освіти Львівщини на дистанційне навчання — з 18 лютого на 11 днів", — зазначив Козицький.

За його словами, у Львівській області за минулий тиждень зафіксували понад 15 000 хворих. Ця кількість на 22% більше, ніж сім днів тому.

Крім того, "масковий режим" запроваджують у лікарнях, а також обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях.

Станом на 17 лютого в лікарнях області перебувають 177 пацієнтів, з яких 85 були госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні лише за останню добу.

Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, у МОЗ заявляли, що в Україні спостерігається спалах захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію. У п'яти областях зафіксовано підвищений епідеміологічний поріг.

Також в Одеській області через спалах захворюваності на ГРВІ перевели на дистанційне навчання 45 шкіл та пʼять закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти.