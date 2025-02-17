Во Львовской области с 18 февраля закрывают все школы — причина

Ребенок в школе. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львовской области закрывают все школы в период с 18 февраля по 28 февраля. Причиной является резкий рост случаев острой респираторной вирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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"Комиссия областной администрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести учреждения общего среднего образования Львовщины на дистанционное обучение — с 18 февраля на 11 дней", — отметил Козицкий.

По его словам, во Львовской области за прошедшую неделю зафиксировали более 15 000 больных. Это количество на 22% больше, чем семь дней назад.

Кроме того, "масочный режим" вводят в больницах, а также ограничили посещение пациентов и запретили массовые мероприятия в помещениях.

По состоянию на 17 февраля в больницах области находятся 177 пациентов, из которых 85 были госпитализированы в областную инфекционную больницу только за последние сутки.

Пост Козицкого. Фото: скриншот

Напомним, в Минздраве заявляли, что в Украине наблюдается вспышка заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. В пяти областях зафиксирован повышенный эпидемиологический порог.

Также в Одесской области из-за вспышки заболеваемости ОРВИ перевели на дистанционное обучение 45 школ и пять учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования.