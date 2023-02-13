На українсько-польскому кордоні запрацювала тимчасова інфраструктура нового пункту пропуску "Нижанковичі — Мальховіце"

Потік машин, автобусів та вантажних автомобілів через кордон щоразу змінюється. І аби підсилити пропускну спроможність на українсько-польській ділянці, на Львівщині відкрили ще один пункт пропуску.



Про це інформує Державна прикордонна служба України.



Від 13 лютого на кордоні з Польщею запрацював новий пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце". Він обслуговуватиме порожні вантажівки.



"Так, з 13 лютого 2023 року у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі – Мальховіце" розпочнуть здійснювати пропуск вантажного транспорту з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу", — інформують в Державній прикордонній службі України.



У відомстві також додали, що пропускатимуть вантажівки цілодобово у напрямках виїзду з України та в’їзду.

Додамо, що пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховіце" спершу планували відкрити до 2024 року, однак пізніше у Львівській ОВА зазначила, що до кінця цього року він має запрацювати у режимі спеціального тимчасового переїзду через кордон. Це передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників, як на КПП "Грушів", а вартість робіт становить 109 мільйонів злотих, що оплачує польська сторона.

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