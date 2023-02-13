На українсько-польскому кордоні запрацювала тимчасова інфраструктура нового пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховіце»

На Львівщині запрацював новий пункт пропуску на кордоні з Польщею
Потік машин, автобусів та вантажних автомобілів через кордон щоразу змінюється. І аби підсилити пропускну спроможність на українсько-польській ділянці, на Львівщині відкрили ще один пункт пропуску.
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Від 13 лютого на кордоні з Польщею запрацював новий пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце". Він обслуговуватиме порожні вантажівки.
"Так, з 13 лютого 2023 року у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі – Мальховіце" розпочнуть здійснювати пропуск вантажного транспорту з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу", — інформують в Державній прикордонній службі України.
У відомстві також додали, що пропускатимуть вантажівки цілодобово у напрямках виїзду з України та в’їзду.
Додамо, що пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховіце" спершу планували відкрити до 2024 року, однак пізніше у Львівській ОВА зазначила, що до кінця цього року він має запрацювати у режимі спеціального тимчасового переїзду через кордон. Це передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників, як на КПП "Грушів", а вартість робіт становить 109 мільйонів злотих, що оплачує польська сторона.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) викрила нові зловживання на Житомирській митниці. Підозру оголосили майже половині інспекторів, які працювали на зміні.
Також ми писали, що громадянин України намагався вивезти два з половиною мільйони російських рублів до Молдови через пункт пропуску "Старокозаче".
Додамо, під час перевірки міжнародного відправлення, яке прямувало з України до США, виявили заборонені до вивозу речі. З країни намагалися вивезти артефакти IX-XIV століть.