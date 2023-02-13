На украинско-польской границе заработала временная инфраструктура нового пункта пропуска "Нижанковичи —Мальховице"

Поток машин, автобусов и грузовых автомобилей через границу постоянно меняется. И чтобы усилить пропускную способность на украинско-польском участке, во Львовской области открыли еще один пункт пропуска.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



С 13 февраля на границе с Польшей заработал новый пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховице". Он будет обслуживать пустые грузовики.



"Так, с 13 февраля 2023 года в месте запланированного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи —Мальховице" начнут пропуск грузового транспорта с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза", — информируют в Государственной пограничной службе Украины.



В ведомстве также добавили, что будут пропускать грузовики круглосуточно по направлениям выезда из Украины и въезда.

Добавим, что пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховице" сначала планировали открыть до 2024 года, однако позже во Львовской ОВ отметила, что до конца этого года он должен заработать в режиме специального временного переезда через границу. Это предполагает совместный контроль украинских и польских таможенников и пограничников, как на КПП "Грушев", а стоимость работ составляет 109 миллионов злотых, оплачиваемых польской стороной.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила новые злоупотребления на Житомирской таможне. Подозрение объявили почти половине инспекторов, работавших на смене.

Также мы писали, что гражданин Украины пытался вывезти два с половиной миллиона российских рублей в Молдову через пункт пропуска "Староказаче".

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