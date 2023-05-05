На Львівщині запровадили двомісячний карантин через сказ

У Бориславі запровадили карантин через сказ лисиці. Фото: pixabay

Дрогобицька районна військова адміністрація ухвалила рішення запровадити двомісячний карантин у Бориславі та його п'ятикілометровій зоні через сказ у собак та лисиць. Ветеринари 8 травня розпочнуть вакцинацію домашніх тварин у селі Попелі, а після цього у Бориславі.

Про це інформує пресслужбі Дрогобицької РВА.

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Як розповіли у пресслужбі Дрогобицької РВА розповіли, що 26 квітня у селі Попелі собака контактував з лисицею, заразився сказом і покусав господиню. Собака загинув через два дні після того, як покусав жінку.

"Працівники ветеринарної служби виїхали на місце загибелі. Труп тварини відправили у Львівську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби, де після експертизи підтвердили випадок сказу", — повідомили у пресслужбі Дрогобицької РВА.

Крім цього, у Бориславі на вулиці Дрогобицькій 1 травня дві вівчарки загризли лисицю, у якої був сказ. Собак вимушено вакцинували.

"Через обмеження законодавства у період воєнного стану ми не можемо вжити всіх заходів для протидії поширення сказу, тому маємо такі наслідки. Однак мусимо застосовувати превентивні дії, щоб запобігти поширенню цієї небезпечної хвороби, використовуючи правові норми про роботу єгерів мисливських товариств", — сказав перший заступник начальника Дрогобицької РВА Роман Шлярп.

Додамо, що крім Борислава та села Попелі, карантин досі діє у селі Унятичі Дрогобицької громади та його п'ятикілометровій зоні. Раніше, 9 березня, карантин через сказ також запроваджували карантин у селі Грушів Меденицької громади та його п'ятикілометровій зоні. Зараз обмеження зняли, оскільки не зафіксували повторних випадків сказу.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в одній із громад на Одещині запровадили карантин через поширення сказу тварин.