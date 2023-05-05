На Львовщине ввели двухмесячный карантин из-за бешенства

В Бориславе ввели карантин из-за бешенства лисы. Фото: pixabay

Дрогобычская районная военная администрация приняла решение ввести двухмесячный карантин в Бориславе и его пятикилометровой зоне из-за бешенства у собак и лис. Ветеринары 8 мая приступят к вакцинации домашних животных в селе Попели, а после этого в Бориславе.

Об этом информирует пресс-служба Дрогобычской РВА.

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Как рассказали в пресс-службе Дрогобычской РВА рассказали, что 26 апреля в селе Попели собака контактировала с лисицей, заразилась бешенством и покусала хозяйку. Собака погибла через два дня после того, как покусала женщину.

"Работники ветеринарной службы выехали на место гибели. Труп животного отправили во Львовскую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы, где после экспертизы подтвердили случай бешенства", — сообщили в пресс-службе Дрогобычской РВА.

Кроме этого, в Бориславе на улице Дрогобычской 1 мая две овчарки загрызли лису, у которой было бешенство. Собак вынужденно вакцинировали.

"Из-за ограничения законодательства в период военного положения мы не можем принять все меры для противодействия распространению бешенства, поэтому имеем следующие последствия. Однако должны применяться превентивные действия, чтобы предотвратить распространение этой опасной болезни, используя правовые нормы о работе егерей охотничьих обществ", — сказал первый заместитель начальника Дрогобычской РВА Роман Шлярп.

Добавим, что кроме Борислава и села Попели, карантин до сих пор действует в селе Унятичи Дрогобычской общины и его пятикилометровой зоне. Ранее, 9 марта, карантин через бешенство также вводили карантин в селе Грушев Меденицкой общины и его пятикилометровой зоне. Сейчас ограничения были сняты, поскольку не зафиксировали повторных случаев бешенства.

Напомним, мы ранее писали, что в одной из общин в Одесской области ввели карантин из-за распространения бешенства животных.