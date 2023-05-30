На Львівщині застілля завершилося жорстоким вбивством

П'яна людина, фото ілюстративне. Фото з відкритих джерел

У Львівському районі 51-річного місцевого жителя зарізали ножем під час застілля. Підозрюваним у справі є інший учасник процесу вживання алкогольних напоїв.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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У Львівському районі затримали підозрюваного у вбивстві знайомого.

Чоловіку оголосили підозру й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії зі встановлення усіх деталей справи тривають.

Смертельне застілля

Як встановило слідство, у день убивства два місцеві мешканці влаштували застілля у будинку майбутнього потерпілого.

Під час застілля 20-річний підозрюваний почав бити по голові 51-річного господаря помешкання.

Після цього постраждалий упав на підлогу, а підозрюваний схопив кухонний ніж і завдав кількох ударів у шию своєму колезі по застіллю.

Від отриманих поранень чоловік помер на місці злочину.

Нагадаємо, що у травні жителя Одеської області затримали за жорстоке вбивство чоловіка. У результаті нападу потерпілий отримав дев'ять ножових поранень. Правоохоронці виявили зловмисника завдяки анонімному дзвінку, в якому він зізнався в скоєному злочині, але відразу відключився.