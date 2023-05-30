Во Львовской области застолье завершилось жестоким убийством
Во Львовском районе 51-летнего местного жителя зарезали ножом во время застолья. Подозреваемым по делу другой участник процесса употребления алкогольных напитков.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Убийство во Львовской области
Во Львовском районе задержали подозреваемого в убийстве знакомого.
Мужчине объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия по установке всех деталей дела продолжаются.
Смертельное застолье
Как установило следствие, в день убийства два местных жителя устроили застолье в доме будущего потерпевшего.
Во время застолья 20-летний подозреваемый начал избивать по голове 51-летнего хозяина дома.
После этого пострадавший упал на пол, а подозреваемый схватил кухонный нож и нанес несколько ударов в шею своему коллеге по застолью.
От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.
Напомним, что в мае жителя Одесской области задержали за жестокое убийство мужчины. В результате нападения потерпевший получил девять ножевых ранений. Правоохранители обнаружили злоумышленника благодаря анонимному звонку, в котором он признался в совершенном преступлении, но сразу отключился.