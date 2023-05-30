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Во Львовской области застолье завершилось жестоким убийством

30 мая 2023 11:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Во Львовской области застолье завершилось жестоким убийством
Пьяный человек, фото иллюстративное. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Во Львовском районе 51-летнего местного жителя зарезали ножом во время застолья. Подозреваемым по делу другой участник процесса употребления алкогольных напитков.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Во Львовском районе задержали подозреваемого в убийстве знакомого.

Мужчине объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия по установке всех деталей дела продолжаются.

Смертельное застолье

Как установило следствие, в день убийства два местных жителя устроили застолье в доме будущего потерпевшего.

Во время застолья 20-летний подозреваемый начал избивать по голове 51-летнего хозяина дома.

После этого пострадавший упал на пол, а подозреваемый схватил кухонный нож и нанес несколько ударов в шею своему коллеге по застолью.

От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

Напомним, что в мае жителя Одесской области задержали за жестокое убийство мужчины. В результате нападения потерпевший получил девять ножевых ранений. Правоохранители обнаружили злоумышленника благодаря анонимному звонку, в котором он признался в совершенном преступлении, но сразу отключился.

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