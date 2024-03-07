Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині засудили бойовика "ЛНР" — як покарали зрадника arrow

На Львівщині засудили бойовика "ЛНР" — як покарали зрадника

7 березня 2024 16:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині засудили бойовика "ЛНР" — як покарали зрадника
Зрадник за ґратами. Фото ілюстративне: Радіо Свобода
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львівській області до 15 років ув'язнення засудили бойовика так званої "Луганської народної республіки". Чоловік був бійцем незаконного збройного формування та здійснював спостереження за діями Збройних сил України.

Про це розповіли у пресслужбі Львівської обласної прокуратури у четвер, 7 березня.

Читайте також:
Колаборант
Засуджений колаборант. Фото: Львівська обласна прокуратура

Служив у бандформуванні "ЛНР" 

У Львівській області визнано винним громадянина України за фактами державної зради. Також йому інкримінували участь у діяльності терористичної організації.

Прокурор в суді довів, що мешканець Луганщини у 2022 році добровільно перейшов на бік ворога.

Він вступив у так звану "народну міліцію" терористичної організації "ЛНР".

"Чоловік проходив службу у 6 окремому мотострілецькому козачому полку, який входить до складу 2-го армійського корпусу військ РФ, на посаді стрілка", — повідомили в прокуратурі.

Засуджений виконував обов’язки караульної служби та спостереження за ЗСУ.

З квітня 2023 року чоловіка було переведено до батальйону "Шторм". Він облаштовував вогневі позиції російських загарбників для ведення бою, рив окопи, будував бліндажі та стояв на варті.

Злочинця взяли у полон бійці ЗСУ на території Бахмутського району. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що 56-річного мешканця Ізюму взяли під варту за фактом співпраці з окупаційною владою. Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі за колабораційну діяльність

Чоловік поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах, аби цим могли скористатись російські окупанти. Наразі зловмисника затримали, йому загрожує позбавлення волі.

суд
Львів
Львівська область
Колаборант
арешт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня