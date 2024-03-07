На Львівщині засудили бойовика "ЛНР" — як покарали зрадника

Зрадник за ґратами. Фото ілюстративне: Радіо Свобода

У Львівській області до 15 років ув'язнення засудили бойовика так званої "Луганської народної республіки". Чоловік був бійцем незаконного збройного формування та здійснював спостереження за діями Збройних сил України.

Про це розповіли у пресслужбі Львівської обласної прокуратури у четвер, 7 березня.

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Засуджений колаборант. Фото: Львівська обласна прокуратура

Служив у бандформуванні "ЛНР"

У Львівській області визнано винним громадянина України за фактами державної зради. Також йому інкримінували участь у діяльності терористичної організації.

Прокурор в суді довів, що мешканець Луганщини у 2022 році добровільно перейшов на бік ворога.

Він вступив у так звану "народну міліцію" терористичної організації "ЛНР".

"Чоловік проходив службу у 6 окремому мотострілецькому козачому полку, який входить до складу 2-го армійського корпусу військ РФ, на посаді стрілка", — повідомили в прокуратурі.

Засуджений виконував обов’язки караульної служби та спостереження за ЗСУ.

З квітня 2023 року чоловіка було переведено до батальйону "Шторм". Він облаштовував вогневі позиції російських загарбників для ведення бою, рив окопи, будував бліндажі та стояв на варті.

Злочинця взяли у полон бійці ЗСУ на території Бахмутського району. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що 56-річного мешканця Ізюму взяли під варту за фактом співпраці з окупаційною владою. Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі за колабораційну діяльність.

Чоловік поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах, аби цим могли скористатись російські окупанти. Наразі зловмисника затримали, йому загрожує позбавлення волі.