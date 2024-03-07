Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине осудили боевика "ЛНР" — как наказали предателя arrow

На Львовщине осудили боевика "ЛНР" — как наказали предателя

7 марта 2024 16:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Львовщине осудили боевика "ЛНР" — как наказали предателя
Предатель за решеткой. Фото иллюстративное: Радио Свобода
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львовской области к 15 годам заключения был приговорен боевик так называемой "Луганской народной республики". Человек был бойцом незаконного вооруженного формирования и осуществлял наблюдение за действиями Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовской областной прокуратуры в четверг, 7 марта.

Читайте также:
Коллаборант
Осужденный коллаборант. Фото: Львовская областная прокуратура

Служил в бандформировании "ЛНР"

Во Львовской области признан виновным гражданин Украины по фактам государственной измены. Также ему инкриминировали участие в деятельности террористической организации.

Прокурор в суде доказал, что житель Луганской области в 2022 году добровольно перешел на сторону врага.

Он вступил в так называемую "народную милицию" террористической организации "ЛНР".

"Мужчина проходил службу в 6-м отдельном мотострелковом казачьем полку, входящем в состав 2-го армейского корпуса войск РФ, в должности стрелка", — сообщили в прокуратуре.

Осужденный исполнял обязанности караульной службы и наблюдения за ВСУ.

С апреля 2023 года мужчина был переведен в батальон "Шторм". Он обустраивал огневые позиции русских захватчиков для ведения боя, рыл окопы, строил блиндажи и стоял на страже.

Преступника взяли в плен бойцы ВСУ на территории Бахмутского района. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что 56-летний житель Изюма был заключен под стражу по факту сотрудничества с оккупационными властями. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за коллаборационную деятельность.

Мужчина распространял информацию об ВСУ в соцсетях, чтобы этим могли воспользоваться российские оккупанты. В настоящее время злоумышленник задержан, ему грозит лишение свободы.

суд
Львов
Львовская область
Коллаборант
арест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта