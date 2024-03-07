На Львовщине осудили боевика "ЛНР" — как наказали предателя

Предатель за решеткой. Фото иллюстративное: Радио Свобода

Во Львовской области к 15 годам заключения был приговорен боевик так называемой "Луганской народной республики". Человек был бойцом незаконного вооруженного формирования и осуществлял наблюдение за действиями Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовской областной прокуратуры в четверг, 7 марта.

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Служил в бандформировании "ЛНР"

Во Львовской области признан виновным гражданин Украины по фактам государственной измены. Также ему инкриминировали участие в деятельности террористической организации.

Прокурор в суде доказал, что житель Луганской области в 2022 году добровольно перешел на сторону врага.

Он вступил в так называемую "народную милицию" террористической организации "ЛНР".

"Мужчина проходил службу в 6-м отдельном мотострелковом казачьем полку, входящем в состав 2-го армейского корпуса войск РФ, в должности стрелка", — сообщили в прокуратуре.

Осужденный исполнял обязанности караульной службы и наблюдения за ВСУ.

С апреля 2023 года мужчина был переведен в батальон "Шторм". Он обустраивал огневые позиции русских захватчиков для ведения боя, рыл окопы, строил блиндажи и стоял на страже.

Преступника взяли в плен бойцы ВСУ на территории Бахмутского района. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что 56-летний житель Изюма был заключен под стражу по факту сотрудничества с оккупационными властями. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за коллаборационную деятельность.

Мужчина распространял информацию об ВСУ в соцсетях, чтобы этим могли воспользоваться российские оккупанты. В настоящее время злоумышленник задержан, ему грозит лишение свободы.