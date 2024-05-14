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На Львівщині засудили депутата, який п'яним втікав від поліції

14 травня 2024 20:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Львівщині засудили депутата, який п'яним втікав від поліції
Чоловічі руки у кайданках. Фото ілюстративне: Depositphotos
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сколівський районний суд призначив покарання для депутата Козівської сільської ради Миколи Іваниковича. Обвинувачений був затриманий 11 лютого 2024 року після того, як втікав від правоохоронців та намагався переїхати правоохоронця.

Про це йдеться у вироку, який опублікували у судовому реєстрі.

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Матеріали справи

Зазначається, що Микола Іваникович, який є депутатом сільради, був за кермом Ford Ranger і порушив правила дорожнього руху під час руху по дорозі "Київ – Чоп" у Сколі. Поліцейські зупинили його та помітили ознаки сп'яніння, пропонуючи пройти огляд. Проте замість цього Іваникович намагався втекти, що призвело до конфлікту з правоохоронцями.

Патрульні наздогнали його близько години пізніше в іншому районі, але водій відмовлявся виходити з автомобіля та навіть зачепив одного з поліцейських. Ситуація стала ще більш небезпечною, коли водій спробував втекти з поліцейським на даху автомобіля, подорожуючи з ним протягом близько 800 метрів.

На судових засіданнях Іваникович визнав свою провину і розкаявся. Суддя вирішив призначити йому обмеження волі на півтора року з умовою виправних робіт. Обвинуваченому також доведеться перебувати в кримінально-виконавчих установах без ізоляції від суспільства.

Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд продовжив строк розслідування справи депутата Одеської області. Йдеться про Анатолія Хмільківського, якого підозрюють у підбуренні бізнесмена до хабарництва.

Також ми розповідали про те, що депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від військової служби

суд
поліція
Львівська область
місцеві депутати
втеча
водії

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