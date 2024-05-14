На Львівщині засудили депутата, який п'яним втікав від поліції

Чоловічі руки у кайданках. Фото ілюстративне: Depositphotos

Сколівський районний суд призначив покарання для депутата Козівської сільської ради Миколи Іваниковича. Обвинувачений був затриманий 11 лютого 2024 року після того, як втікав від правоохоронців та намагався переїхати правоохоронця.

Про це йдеться у вироку, який опублікували у судовому реєстрі.

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Матеріали справи

Зазначається, що Микола Іваникович, який є депутатом сільради, був за кермом Ford Ranger і порушив правила дорожнього руху під час руху по дорозі "Київ – Чоп" у Сколі. Поліцейські зупинили його та помітили ознаки сп'яніння, пропонуючи пройти огляд. Проте замість цього Іваникович намагався втекти, що призвело до конфлікту з правоохоронцями.

Патрульні наздогнали його близько години пізніше в іншому районі, але водій відмовлявся виходити з автомобіля та навіть зачепив одного з поліцейських. Ситуація стала ще більш небезпечною, коли водій спробував втекти з поліцейським на даху автомобіля, подорожуючи з ним протягом близько 800 метрів.

На судових засіданнях Іваникович визнав свою провину і розкаявся. Суддя вирішив призначити йому обмеження волі на півтора року з умовою виправних робіт. Обвинуваченому також доведеться перебувати в кримінально-виконавчих установах без ізоляції від суспільства.

Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

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