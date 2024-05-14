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Во Львовской области осудили депутата, который пьяным бежал от полиции

14 мая 2024 20:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Во Львовской области осудили депутата, который пьяным бежал от полиции
Мужские руки в наручниках. Фото иллюстративное: Depositphotos
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сколевский районный суд назначил наказание для депутата Козовского сельского совета Николая Иваниковича. Обвиняемый был задержан 11 февраля 2024 года после побега от полиции и пытался переехать правоохранителя.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в судебном реестре.

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Отмечается, что Николай Иваникович, являющийся депутатом сельсовета, был за рулем Ford Ranger и нарушил правила дорожного движения во время движения по дороге "Киев — Чоп" в Сколе. Полицейские остановили его и заметили признаки опьянения, предлагая пройти осмотр. Однако вместо этого Иваникович пытался скрыться, что привело к конфликту с правоохранителями.

Патрульные догнали его около часа позже в другом районе, но водитель отказывался выходить из автомобиля и даже задел одного из полицейских. Ситуация стала еще более опасной, когда водитель попытался скрыться с полицейским на крыше автомобиля, путешествуя с ним на протяжении около 800 метров.

На судебных заседаниях Иваникович признал свою вину и раскаялся. Судья решил назначить ему ограничение свободы на полтора года с условием исправительных работ. Обвиняемому также предстоит находиться в уголовно-исполнительных учреждениях без изоляции от общества.

Приговор может быть оспорен во Львовском апелляционном суде.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования дела депутата Одесской области. Речь идет об Анатолии Хмельковском, который подозревается в подстрекательстве бизнесмена к взяточничеству.

Также мы рассказывали, что депутаты Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы.

суд
полиция
Львовская область
местные депутаты
побег
водители

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