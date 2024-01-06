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На Львівщині засудили жінку з інвалідністю, яка намагалася вивезти за кордон ухилянта

6 січня 2024 14:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Львівщині засудили жінку з інвалідністю, яка намагалася вивезти за кордон ухилянта
Судове засідання. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львівській області судили жінку, яка хотіла незаконно переправити за кордон ухилянта. Як відомо, вона має III групу інвалідності. 

Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET.

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Що відомо про злочин, який вчинила жінка разом з ухилянтом

Зазначається, що Тетяна Губіна вирішила укласти фіктивний шлюб з 21-річним сином своєї коліжанки. У суді призначили жінці один рік іспитового терміну. 

"Шлюб був укладений 27 жовтня 2023 року в Олександрівському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі. 28 грудня 2023 року подружжя намагалося перетнути кордон через пункт пропуску "Шегині-Медика", що на Львівщині. Як підставу для перетину кордону 21-річного чоловіка пара надала свідоцтво про шлюб та посвідчення жінки про інвалідність ІІІ групи. Однак працівники Державної прикордонної служби вирішили затримати подружжя. Жінка свою вину визнала повністю", — йдеться у матеріалах справи.

Також відомо, що цей шлюб було укладено для того, аби ухилянт мав можливість супроводжувати її як чоловік під час виїзду за кордон, аби отримати лікування в Німеччині, адже жінка має інвалідність ІІІ групи.

За словами жінки, мати обвинуваченого є її подругою, тому вона попросила її допомогти її сину незаконно перетнути кордон. У такому злочині вона щиро розкаялася. 

Що вирішили в суді

Тому в Мостиському районному суді Львівщини визнали винною Тетяну Губіну у тому, що вона сприяла незаконному переправленні особи через держкордон України та призначили їй три роки позбавлення волі. 

"Однак на підставі ст.75 КК України суд звільнив жінку від відбування призначеного покарання і призначив їй іспитовий строк на один рік. Жінка має періодично з’являтися для реєстрації до органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження", — додали у повідомленні.

Проте до Львівського апеляційного суду ще можуть подати апеляцію впродовж 30 днів після оголошення вироку. 

Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області чоловік отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову під час мобілізації. Він мав посвідчення учасника бойових дій, датоване жовтнем 2015 року.

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