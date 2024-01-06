На Львівщині засудили жінку з інвалідністю, яка намагалася вивезти за кордон ухилянта
У Львівській області судили жінку, яка хотіла незаконно переправити за кордон ухилянта. Як відомо, вона має III групу інвалідності.
Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET.
Що відомо про злочин, який вчинила жінка разом з ухилянтом
Зазначається, що Тетяна Губіна вирішила укласти фіктивний шлюб з 21-річним сином своєї коліжанки. У суді призначили жінці один рік іспитового терміну.
"Шлюб був укладений 27 жовтня 2023 року в Олександрівському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі. 28 грудня 2023 року подружжя намагалося перетнути кордон через пункт пропуску "Шегині-Медика", що на Львівщині. Як підставу для перетину кордону 21-річного чоловіка пара надала свідоцтво про шлюб та посвідчення жінки про інвалідність ІІІ групи. Однак працівники Державної прикордонної служби вирішили затримати подружжя. Жінка свою вину визнала повністю", — йдеться у матеріалах справи.
Також відомо, що цей шлюб було укладено для того, аби ухилянт мав можливість супроводжувати її як чоловік під час виїзду за кордон, аби отримати лікування в Німеччині, адже жінка має інвалідність ІІІ групи.
За словами жінки, мати обвинуваченого є її подругою, тому вона попросила її допомогти її сину незаконно перетнути кордон. У такому злочині вона щиро розкаялася.
Що вирішили в суді
Тому в Мостиському районному суді Львівщини визнали винною Тетяну Губіну у тому, що вона сприяла незаконному переправленні особи через держкордон України та призначили їй три роки позбавлення волі.
"Однак на підставі ст.75 КК України суд звільнив жінку від відбування призначеного покарання і призначив їй іспитовий строк на один рік. Жінка має періодично з’являтися для реєстрації до органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження", — додали у повідомленні.
Проте до Львівського апеляційного суду ще можуть подати апеляцію впродовж 30 днів після оголошення вироку.
Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області чоловік отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову під час мобілізації. Він мав посвідчення учасника бойових дій, датоване жовтнем 2015 року.
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