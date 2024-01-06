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Во Львовской области осудили женщину с инвалидностью, которая пыталась вывезти за границу уклониста

6 января 2024 14:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львовской области осудили женщину с инвалидностью, которая пыталась вывезти за границу уклониста
Судебное заседание. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области судили женщину, которая хотела незаконно переправить за границу уклониста. Как известно, она имеет III группу инвалидности.

Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET.

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Отмечается, что Татьяна Губина решила заключить фиктивный брак с 21-летним сыном своей подруги. В суде назначили женщине один год испытательного срока.

"Брак был заключен 27 октября 2023 года в Александровском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Запорожье. 28 декабря 2023 года супруги пытались пересечь границу через пункт пропуска "Шегини-Медика", что во Львовской области. Как основание для пересечения границы 21-летнего мужчины пара предоставила свидетельство о браке и удостоверение женщины об инвалидности ІІІ группы. Однако работники Государственной пограничной службы решили задержать супругов. Женщина свою вину признала полностью", — говорится в материалах дела.

Также известно, что этот брак был заключен для того, чтобы уклонист имел возможность сопровождать ее как муж во время выезда за границу, чтобы получить лечение в Германии, ведь женщина имеет инвалидность ІІІ группы.

По словам женщины, мать обвиняемого является ее подругой, поэтому она попросила ее помочь ее сыну незаконно пересечь границу. В таком преступлении она искренне раскаялась.

Что решили в суде

Поэтому в Мостиском районном суде Львовской области признали виновной Татьяну Губину в том, что она способствовала незаконной переправке лица через госграницу Украины и назначили ей три года лишения свободы.

"Однако на основании ст.75 УК Украины суд освободил женщину от отбывания назначенного наказания и назначил ей испытательный срок на один год. Женщина должна периодически являться для регистрации в орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования", — добавили в сообщении.

Однако во Львовский апелляционный суд еще могут подать апелляцию в течение 30 дней после оглашения приговора.

Напомним, ранее в Хмельницкой области мужчина получил три года лишения свободы за уклонение от призыва во время мобилизации. У него было удостоверение участника боевых действий, датированное октябрем 2015 года.

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