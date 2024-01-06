Во Львовской области осудили женщину с инвалидностью, которая пыталась вывезти за границу уклониста
Во Львовской области судили женщину, которая хотела незаконно переправить за границу уклониста. Как известно, она имеет III группу инвалидности.
Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET.
Что известно о преступлении, которое совершила женщина вместе с уклонистом
Отмечается, что Татьяна Губина решила заключить фиктивный брак с 21-летним сыном своей подруги. В суде назначили женщине один год испытательного срока.
"Брак был заключен 27 октября 2023 года в Александровском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Запорожье. 28 декабря 2023 года супруги пытались пересечь границу через пункт пропуска "Шегини-Медика", что во Львовской области. Как основание для пересечения границы 21-летнего мужчины пара предоставила свидетельство о браке и удостоверение женщины об инвалидности ІІІ группы. Однако работники Государственной пограничной службы решили задержать супругов. Женщина свою вину признала полностью", — говорится в материалах дела.
Также известно, что этот брак был заключен для того, чтобы уклонист имел возможность сопровождать ее как муж во время выезда за границу, чтобы получить лечение в Германии, ведь женщина имеет инвалидность ІІІ группы.
По словам женщины, мать обвиняемого является ее подругой, поэтому она попросила ее помочь ее сыну незаконно пересечь границу. В таком преступлении она искренне раскаялась.
Что решили в суде
Поэтому в Мостиском районном суде Львовской области признали виновной Татьяну Губину в том, что она способствовала незаконной переправке лица через госграницу Украины и назначили ей три года лишения свободы.
"Однако на основании ст.75 УК Украины суд освободил женщину от отбывания назначенного наказания и назначил ей испытательный срок на один год. Женщина должна периодически являться для регистрации в орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования", — добавили в сообщении.
Однако во Львовский апелляционный суд еще могут подать апелляцию в течение 30 дней после оглашения приговора.
Напомним, ранее в Хмельницкой области мужчина получил три года лишения свободы за уклонение от призыва во время мобилизации. У него было удостоверение участника боевых действий, датированное октябрем 2015 года.
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