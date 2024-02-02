На Львівщині затримали адвоката на хабарі
У Львівській області на хабарі спіймали адвоката. Наразі йому повідомлено про підозру.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Який хабар вимагав підозрюваний
Відомо, що юрист захищає громадянина, який обвинувачується в незаконному заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні. Суд останньому обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
"Підозрюваний обіцяв своєму підзахисному, що має вплив на суддю і за неправомірну вигоду може вирішити питання щодо зміни запобіжного заходу на більш м’який. Ціна такої послуги — 1 300 доларів США та 10 000 гривень", — йдеться у відомстві.
Проте адвоката вдалося затримати під час отримання хабаря. Нині слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі будуть судити чоловіка, який намагався підкупити командувача стратегічних військ. Він хотів отримати за 200 тисяч гривень дозвіл для того, аби виловлювати біоресурси в забороненій зоні.
Також повідомлялось, що в місті Рівне судили викладачку приватного Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Її звинувачували в отриманні однієї тисячі доларів від студента.
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