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На Львівщині затримали адвоката на хабарі

2 лютого 2024 17:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Львівщині затримали адвоката на хабарі
Затримання адвоката на хабарі у Львівській області. Фото: Львівська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львівській області на хабарі спіймали адвоката. Наразі йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Відомо, що юрист захищає громадянина, який обвинувачується в незаконному заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні. Суд останньому обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

на Львівщині затримали адвоката на хабарі
Затримання адвоката на хабарі у Львівській області. Фото: Львівська обласна прокуратура

"Підозрюваний обіцяв своєму підзахисному, що має вплив на суддю і за неправомірну вигоду може вирішити питання щодо зміни запобіжного заходу на більш м’який. Ціна такої послуги — 1 300 доларів США та 10 000 гривень", — йдеться у відомстві. 

Проте адвоката вдалося затримати під час отримання хабаря. Нині слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі будуть судити чоловіка, який намагався підкупити командувача стратегічних військ. Він хотів отримати за 200 тисяч гривень дозвіл для того, аби виловлювати біоресурси в забороненій зоні. 

Також повідомлялось, що в місті Рівне судили викладачку приватного Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Її звинувачували в отриманні однієї тисячі доларів від студента.

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