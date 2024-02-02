на Львівщині затримали адвоката на хабарі

Затримання адвоката на хабарі у Львівській області. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львівській області на хабарі спіймали адвоката. Наразі йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Відомо, що юрист захищає громадянина, який обвинувачується в незаконному заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні. Суд останньому обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Затримання адвоката на хабарі у Львівській області. Фото: Львівська обласна прокуратура

"Підозрюваний обіцяв своєму підзахисному, що має вплив на суддю і за неправомірну вигоду може вирішити питання щодо зміни запобіжного заходу на більш м’який. Ціна такої послуги — 1 300 доларів США та 10 000 гривень", — йдеться у відомстві.

Проте адвоката вдалося затримати під час отримання хабаря. Нині слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі будуть судити чоловіка, який намагався підкупити командувача стратегічних військ. Він хотів отримати за 200 тисяч гривень дозвіл для того, аби виловлювати біоресурси в забороненій зоні.

Також повідомлялось, що в місті Рівне судили викладачку приватного Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Її звинувачували в отриманні однієї тисячі доларів від студента.