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Во Львовской области задержали адвоката на взятке

2 февраля 2024 17:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львовской области задержали адвоката на взятке
Задержание адвоката на взятке во Львовской области. Фото: Львовская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области на взятке поймали адвоката. Сейчас ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Известно, что юрист защищает гражданина, который обвиняется в незаконном завладении бюджетными средствами и служебном подлоге. Суд последнему избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

во Львовской области задержали адвоката на взятке
Задержание адвоката на взятке во Львовской области. Фото: Львовская областная прокуратура

"Подозреваемый обещал своему подзащитному, что имеет влияние на судью и за неправомерную выгоду может решить вопрос об изменении меры пресечения на более мягкий. Цена такой услуги — 1 300 долларов США и 10 000 гривен", — говорится в ведомстве.

Однако адвоката удалось задержать при получении взятки. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, который пытался подкупить командующего стратегическими войсками. Он хотел получить за 200 тысяч гривен разрешение для того, чтобы вылавливать биоресурсы в запретной зоне.

Также сообщалось, что в Ровно судили преподавательницу частного Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука. Ее обвиняли в получении одной тысячи долларов от студента.

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