У Львівській області затримали учасника міжнародного наркосиндикату

Затримання учасника міжнародного наркосиндикату в Львівській області. Фото: СБУ

У Львівській області Служба безпеки України затримала учасника міжнародного наркосиндикату. Його шість років розшукував Інтерпол.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

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Затримання учасника міжнародного наркосиндикату

Контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження і затримала учасника міжнародного наркосиндикату.

Затримання учасника міжнародного наркосиндикату в Львівській області. Фото: СБУ

Чоловік шість років перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Відомо, що він був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося контрабандою і збутом наркотиків та психотропів на території Євросоюзу.

"Затриманим є громадянин сусідньої країни ЄС. Аби уникнути кримінальної відповідальності, він прибув в Україну, де сподівався сховатися від правосуддя. Утім, СБУ провела багатоетапну спецоперацію та зірвала злочинні плани фігуранта", — йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою до вирішення питання екстрадиції.

Допис СБУ. Фото: скриншот

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