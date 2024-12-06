У Львівській області затримали учасника міжнародного наркосиндикату

На Львівщині затримали члена наркосиндикату
У Львівській області Служба безпеки України затримала учасника міжнародного наркосиндикату. Його шість років розшукував Інтерпол.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.
Затримання учасника міжнародного наркосиндикату
Контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження і затримала учасника міжнародного наркосиндикату.
Чоловік шість років перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Відомо, що він був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося контрабандою і збутом наркотиків та психотропів на території Євросоюзу.
"Затриманим є громадянин сусідньої країни ЄС. Аби уникнути кримінальної відповідальності, він прибув в Україну, де сподівався сховатися від правосуддя. Утім, СБУ провела багатоетапну спецоперацію та зірвала злочинні плани фігуранта", — йдеться у повідомленні.
Наразі зловмисник перебуває під вартою до вирішення питання екстрадиції.
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