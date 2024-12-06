Во Львовской области задержали участника международного наркосиндиката

Во Львовской области задержали члена наркосиндиката
Во Львовской области Служба безопасности Украины задержала участника международного наркосиндиката. Его шесть лет разыскивал Интерпол.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в пятницу, 6 декабря.
Задержание участника международного наркосиндиката
Контрразведка СБУ установила местонахождение и задержала участника международного наркосиндиката.
Мужчина шесть лет находился в розыске по линии Интерпола. Известно, что он был участником организованной преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов на территории Евросоюза.
"Задержанным является гражданин соседней страны ЕС. Чтобы избежать уголовной ответственности, он прибыл в Украину, где надеялся скрыться от правосудия. Впрочем, СБУ провела многоэтапную спецоперацию и сорвала преступные планы фигуранта", — говорится в сообщении.
Сейчас злоумышленник находится под стражей до решения вопроса экстрадиции.
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