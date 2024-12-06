Во Львовской области задержали участника международного наркосиндиката

Задержание участника международного наркосиндиката во Львовской области. Фото: СБУ

Во Львовской области Служба безопасности Украины задержала участника международного наркосиндиката. Его шесть лет разыскивал Интерпол.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в пятницу, 6 декабря.

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Задержание участника международного наркосиндиката

Контрразведка СБУ установила местонахождение и задержала участника международного наркосиндиката.

Задержание участника международного наркосиндиката во Львовской области. Фото: СБУ

Мужчина шесть лет находился в розыске по линии Интерпола. Известно, что он был участником организованной преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов на территории Евросоюза.

"Задержанным является гражданин соседней страны ЕС. Чтобы избежать уголовной ответственности, он прибыл в Украину, где надеялся скрыться от правосудия. Впрочем, СБУ провела многоэтапную спецоперацию и сорвала преступные планы фигуранта", — говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленник находится под стражей до решения вопроса экстрадиции.

Пост СБУ. Фото: скриншот

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