На Львівщині чоловік відрізав голову сусіду — деталі вбивства

Поліція. Ілюстративне фото: Патрульна поліція

У місті Новий Розділ Львівської області чоловік жорстоко вбив свого сусіда. Він відрізав потерпілому голову, зловмиснику загрожує 15 років в'язниці.

Про це повідомила пресслужба Поліції Львівщини у суботу, 7 грудня.

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Вчора вночі до поліції надійшло повідомлення, що у квартирі одного з будинків виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці встановили, що між чоловіками стався конфлікт, під час якого 44-річний власник квартири вбив свого сусіда ножем. Він відокремив голову 33-річного чоловіка від тіла.

Затриманий. Фото: Нацполіція

Поліція затримала зловмисника, триває досудове розслідування. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Нагадаємо, в Одеській області виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Відомо, що її знайшли на проїжджій частині.

А в Балаклії Харківської області чоловік побив співмешканку до смерті під час сварки.