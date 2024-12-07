На Львівщині чоловік відрізав голову сусіду — деталі вбивства

На Львівщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив сусіда
У місті Новий Розділ Львівської області чоловік жорстоко вбив свого сусіда. Він відрізав потерпілому голову, зловмиснику загрожує 15 років в'язниці.
Про це повідомила пресслужба Поліції Львівщини у суботу, 7 грудня.
Жорстоке вбивство на Львівщині
Вчора вночі до поліції надійшло повідомлення, що у квартирі одного з будинків виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Правоохоронці встановили, що між чоловіками стався конфлікт, під час якого 44-річний власник квартири вбив свого сусіда ножем. Він відокремив голову 33-річного чоловіка від тіла.
Поліція затримала зловмисника, триває досудове розслідування. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.
Нагадаємо, в Одеській області виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Відомо, що її знайшли на проїжджій частині.
А в Балаклії Харківської області чоловік побив співмешканку до смерті під час сварки.
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