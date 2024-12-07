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На Львовщине задержали мужчину, который жестоко убил соседа

7 декабря 2024 12:48
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львовской области мужчина отрезал голову соседу — детали убийства
Полиция. Иллюстративное фото: Патрульная полиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В городе Новый Раздол Львовской области мужчина жестоко убил своего соседа. Он отрезал потерпевшему голову, злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовщины в субботу, 7 декабря.

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Вчера ночью в полицию поступило сообщение, что в квартире одного из домов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Правоохранители установили, что между мужчинами произошел конфликт, во время которого 44-летний владелец квартиры убил своего соседа ножом. Он отделил голову 33-летнего мужчины от тела.

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Задержаный. Фото: Нацполиция

Полиция задержала злоумышленника, продолжается досудебное расследование. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, на Одещине обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Известно, что ее обнаружили на проезжей части.

А в Балаклее Харьковской области мужчина избил сожительницу до смерти во время ссоры.

оружие убийство полиция Львовская область Криминал

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