На Львівщині затримали нардепа-військового — переправляв ухилянтів за кордон

Рівненський нардеп Олександр Курсик. Фото: Рівне Вечірнє

У Львівській області правоохоронці затримали рівненського депутата та військовослужбовця Збройних сил України Олександра Курсика. Його підозрюють у переправлені ухилянтів за кордон.

Про це повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська, повідомляє "Рівне Вечірнє".

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"Затримали дану особу та його спільників. Усім оголошені підозри та обрані запобіжні заходи", — зазначила Калиновська.

Калиновська зазначила, що справа стосується переправлення ухилянтів за кордон. Більше деталей правоохоронці не розкривають, оскільки ця інформація може завадити подальшим слідчим заходам.

Правоохоронці також уточнили, що був обраний запобіжний захід з правом внесення застави у розмірі 1 201 200 гривень, які були сплачені. Наразі Олександр Курсик перебуває на свободі.

Раніше ми писали, що у Рахові судили чоловіка, який незаконно намагався переправити двох ухилянтів через річку Тиса.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на Закарпатті водій намагався незаконно вивезти 27 ухилянтів через державний кордон України. За це йому призначали п'ять років позбавлення волі.