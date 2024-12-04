Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине задержали нардепа-военного — в чем подозревают arrow

На Львовщине задержали нардепа-военного — в чем подозревают

4 декабря 2024 14:28
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львовской области задержали нардепа-военного — переправлял уклонистов за границу
Ровенский нардеп Александр Курсик. Фото: Рівне Вечірнє
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львовской области стражи порядка задержали ровенского депутата и военнослужащего Вооруженных сил Украины Александра Курсика. Его подозревают в переправке уклонистов за границу.

Об этом сообщила представитель Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Наталья Калиновская, сообщает "Рівне Вечірнє".

Читайте также:

Военный помогал уклонистам

"Задержали данное лицо и его подельников. Всем объявлены подозрения и избраны меры пресечения", — отметила Калиновская.

Калиновская отметила, что дело касается переправки уклонистов за границу. Больше деталей правоохранители не раскрывают, поскольку эта информация может помешать дальнейшим следственным мерам.

Правоохранители также уточнили, что была избрана мера пресечения с правом внесения залога в размере 1 201 200 гривен, которые были уплачены. Пока Александр Курсик находится на свободе.

Ранее мы писали, что в Рахове судили мужчину, который незаконно пытался переправить двух уклонистов через реку Тиса.

Напомним, недавно стало известно, что в Закарпатье водитель пытался незаконно вывезти 27 уклонистов через государственную границу Украины. За это ему назначали пять лет лишения свободы.

Ровно полиция Украина нардепы уклонисты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:56 В ГТС сообщили, когда прекратят транзит газа России через Украину

Новость с фото

15:44 ПриватБанк обвинили в раскрытии банковской тайны — детали

15:43 Повезет не всем — кто останется без 13-й зарплаты в 2024 году

15:39 Сибига ответил, почему Украина не настаивает на вступлении в НАТО

15:35 Военный сбор — как снизятся зарплаты украинцев в декабре

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:33 Легенда украинского спорта Сергей Бубка отмечает 61-летие

15:29 Новый год в Одессе — как будет праздновать город

15:25 Мужчина с болезнями стал годным на ВВК — как действовать дальше

15:21 Синоптики сообщили об опасной погоде во Львовской области

15:14 У Трампа есть три стратегии завершения войны в Украине, — Reuters

15:56 В ГТС сообщили, когда прекратят транзит газа России через Украину

Новость с фото

15:44 ПриватБанк обвинили в раскрытии банковской тайны — детали

15:43 Повезет не всем — кто останется без 13-й зарплаты в 2024 году

15:39 Сибига ответил, почему Украина не настаивает на вступлении в НАТО

15:35 Военный сбор — как снизятся зарплаты украинцев в декабре

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:33 Легенда украинского спорта Сергей Бубка отмечает 61-летие

15:29 Новый год в Одессе — как будет праздновать город

15:25 Мужчина с болезнями стал годным на ВВК — как действовать дальше

15:21 Синоптики сообщили об опасной погоде во Львовской области

15:14 У Трампа есть три стратегии завершения войны в Украине, — Reuters

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету