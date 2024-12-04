Во Львовской области задержали нардепа-военного — переправлял уклонистов за границу

Ровенский нардеп Александр Курсик. Фото: Рівне Вечірнє

Во Львовской области стражи порядка задержали ровенского депутата и военнослужащего Вооруженных сил Украины Александра Курсика. Его подозревают в переправке уклонистов за границу.

Об этом сообщила представитель Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Наталья Калиновская, сообщает "Рівне Вечірнє".

Читайте также:

Военный помогал уклонистам

"Задержали данное лицо и его подельников. Всем объявлены подозрения и избраны меры пресечения", — отметила Калиновская.

Калиновская отметила, что дело касается переправки уклонистов за границу. Больше деталей правоохранители не раскрывают, поскольку эта информация может помешать дальнейшим следственным мерам.

Правоохранители также уточнили, что была избрана мера пресечения с правом внесения залога в размере 1 201 200 гривен, которые были уплачены. Пока Александр Курсик находится на свободе.

Ранее мы писали, что в Рахове судили мужчину, который незаконно пытался переправить двух уклонистов через реку Тиса.

Напомним, недавно стало известно, что в Закарпатье водитель пытался незаконно вывезти 27 уклонистов через государственную границу Украины. За это ему назначали пять лет лишения свободы.