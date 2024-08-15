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На Львівщині затримали прикордонника — у чому підозрюють

15 серпня 2024 11:12
Галина Шподарева - редактор
На Львівщині за переправлення до Європи ухилянтів затримали прикордонника
Затримання прикордонника на Львівщині. Фото: Офіс генпрокурора
Галина Шподарева - редактор

На Львівщині прикордонник організував трансфер до Європи під час війни за 21 тисячу євро. Підозрюваний — викладач навчального центру Державної прикордонної служби України. Чоловіка затримано. 

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України у четвер, 15 серпня. 

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За даними слідства, 21-річний підозрюваний запропонував військовозобов’язаному допомогти виїхати за кордон, попри обмеження під час воєнного стану. 

"Він не повідомив деталей оборудки, однак сказав "клієнту" у визначений час прибути до прикордонного населеного пункту на Закарпатті та чекати подальших вказівок", — йдеться в повідомленні. 

За даними правоохоронців, такі послуги підозрюваний оцінив у 21 тисячу євро. Після одержання грошей прикордонника затримали.

Що загрожує підозрюваному

Наразі прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави

За процесуального керівництва Львівської спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону викладачу навчального центру Державної прикордонної служби України повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

На Львівщині затримали прикордонника — у чому підозрюють - фото 1
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

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