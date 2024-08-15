Во Львовской области за переправку в Европу уклонистов задержали пограничника

Задержание пограничника во Львовской области. Фото: Офис генпрокурора

Во Львовской области пограничник организовал трансфер в Европу во время войны за 21 тысячу евро. Подозреваемый — преподаватель учебного центра Государственной пограничной службы Украины. Мужчина задержан.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в четверг, 15 августа.

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Выезд за границу за 21 тысячу евро

По данным следствия, 21-летний подозреваемый предложил военнообязанному помощь в выезде за границу, несмотря на ограничения во время военного положения.

"Он не сообщил деталей сделки, однако сказал "клиенту" в определенное время прибыть в пограничный населенный пункт в Закарпатье и ждать дальнейших указаний", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, такие услуги подозреваемый оценил в 21 тысячу евро. После получения денег пограничник был задержан.

Что грозит подозреваемому

Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

При процессуальном руководстве Львовской спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона преподаватель учебного центра Государственной пограничной службы Украины уведомлен о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу.