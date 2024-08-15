Во Львовской области за переправку в Европу уклонистов задержали пограничника

Во Львовской области задержали пограничника — в чем подозревают
Во Львовской области пограничник организовал трансфер в Европу во время войны за 21 тысячу евро. Подозреваемый — преподаватель учебного центра Государственной пограничной службы Украины. Мужчина задержан.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в четверг, 15 августа.
Выезд за границу за 21 тысячу евро
По данным следствия, 21-летний подозреваемый предложил военнообязанному помощь в выезде за границу, несмотря на ограничения во время военного положения.
"Он не сообщил деталей сделки, однако сказал "клиенту" в определенное время прибыть в пограничный населенный пункт в Закарпатье и ждать дальнейших указаний", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, такие услуги подозреваемый оценил в 21 тысячу евро. После получения денег пограничник был задержан.
Что грозит подозреваемому
Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
При процессуальном руководстве Львовской спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона преподаватель учебного центра Государственной пограничной службы Украины уведомлен о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу.
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