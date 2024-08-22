Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині затримали жінку, яка вбила свого співмешканця arrow

На Львівщині затримали жінку, яка вбила свого співмешканця

22 серпня 2024 13:36
Євгенія Брюховецька - редактор
У Дрогобицькому районі Львівщини 50-річна жінка вдарила чоловіка під час конфлікту - він помер на місці
Поліція на місці злочину. Ілюстративне фото: NTA
Євгенія Брюховецька - редактор

У Дрогобицькому районі Львівської області затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві співмешканця. Між ними виник конфлікт, під час якого громадянка вдарила чоловіка по голові.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 22 серпня.

Читайте також:

Вбивство на Львівщині

За даними правоохоронців, в одному сіл Дрогобицького району жінка разом проживала із 50-річним чоловіком.

Під час конфлікту вона взяла сковорідку та вдарила по голові співмешканця, а потім умисно завдала ударів молотком.

вбила співмешканця ударами по голові
Затримана жінка. Фото: Львівська обласна прокуратура

Від отриманих травм чоловік помер на місці, підозрювана витягнула тіло за межі подвір'я та поприбирала в будинку.

Односельчани виявили вбитого та повідомили у поліцію, жінку затримали та оголосили підозру в умисному вбивстві.  

null
Скриншот допису прокуратури

Також важливі новини дня по темі:

вбивство поліція конфлікт Львівська область затримання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:15 У Третій штурмовій повідомили про наступ на Харківщині та показали перші кадри

14:12 Експерт назвав ключові проблеми, які має вирішити Укрзалізниця

14:08 У Литві повідомили про скорочення російських військ у Калінінградській області

14:08 Ціни на таксі можуть зрости на 10% — яка причина

14:04 Відновити роботу змогли два мовники — ГУР провело масштабну атаку на російські телеканали

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

13:58 У Львівській ОВА назвали кількість населених пунктів, які залишаються без світла

13:56 На Харківщині прикордонники вдарили по скупченню окупантів

13:52 У психлікарні на Одещині знали про проблеми з харчуванням — чому ігнорували

13:38 В Тернополі нормалізувалася якість повітря після обстрілу промислового об'єкта

13:36 На Львівщині затримали жінку, яка вбила свого співмешканця

14:15 У Третій штурмовій повідомили про наступ на Харківщині та показали перші кадри

14:12 Експерт назвав ключові проблеми, які має вирішити Укрзалізниця

14:08 У Литві повідомили про скорочення російських військ у Калінінградській області

14:08 Ціни на таксі можуть зрости на 10% — яка причина

14:04 Відновити роботу змогли два мовники — ГУР провело масштабну атаку на російські телеканали

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

13:58 У Львівській ОВА назвали кількість населених пунктів, які залишаються без світла

13:56 На Харківщині прикордонники вдарили по скупченню окупантів

13:52 У психлікарні на Одещині знали про проблеми з харчуванням — чому ігнорували

13:38 В Тернополі нормалізувалася якість повітря після обстрілу промислового об'єкта

13:36 На Львівщині затримали жінку, яка вбила свого співмешканця

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови