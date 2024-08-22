У Дрогобицькому районі Львівщини 50-річна жінка вдарила чоловіка під час конфлікту - він помер на місці

На Львівщині затримали жінку, яка вбила свого співмешканця
У Дрогобицькому районі Львівської області затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві співмешканця. Між ними виник конфлікт, під час якого громадянка вдарила чоловіка по голові.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 22 серпня.
Вбивство на Львівщині
За даними правоохоронців, в одному сіл Дрогобицького району жінка разом проживала із 50-річним чоловіком.
Під час конфлікту вона взяла сковорідку та вдарила по голові співмешканця, а потім умисно завдала ударів молотком.
Від отриманих травм чоловік помер на місці, підозрювана витягнула тіло за межі подвір'я та поприбирала в будинку.
Односельчани виявили вбитого та повідомили у поліцію, жінку затримали та оголосили підозру в умисному вбивстві.
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