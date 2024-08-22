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На Львовщине задержали женщину, которая убила своего сожителя

22 августа 2024 13:36
Евгения Брюховецкая - редактор
В Дрогобычском районе Львовщины 50-летняя женщина ударила мужчину во время конфликта – он скончался на месте
Полиция с поличным. Иллюстративное фото: NTA
Евгения Брюховецкая - редактор

В Дрогобычском районе Львовской области задержана женщина, которую подозревают в убийстве сожителя. Между ними возник конфликт, во время которого гражданка ударила мужчину по голове.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 22 августа.

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По данным правоохранителей, в одном селе Дрогобычского района женщина вместе проживала с 50-летним мужчиной.

Во время конфликта она взяла сковороду и ударила по голове сожителя, а затем умышленно нанесла удары молотком.

убила сожителя ударами по голове
Задержанная женщина. Фото: Львовская областная прокуратура

От полученных травм мужчина скончался на месте, подозреваемая вытащила тело за пределы двора и поубирала в доме.

Односельчане обнаружили убитого и сообщили в полицию, женщину задержали и объявили подозрение в умышленном убийстве.

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Скриншот поста прокуратуры

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