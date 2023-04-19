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На Львівщині затримали жінку, яка зарубала сокирою власну матір

19 квітня 2023 10:44
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині затримали жінку, яка зарубала сокирою власну матір
Жінку затримали, їй загрожує до 15 років тюрми. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Поліція затримала 60-річну жительку Моршина, яка під час побутового конфлікту вдарила свою матір сокирою по голові. Від отриманих травм жінка загинула.

Про це повідомили в Нацполіції Львівщини.

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Поліцейські затримали зловмисницю.
Фото: Нацполіції Львівщини 

У повідомленні поліції вказано, що вбивство трапилось 18 квітня приблизно о 15:30 у Моршині. 60-річна жінка під час побутового конфлікту завдала удару сокирою по голові своїй 93-річній матері, яка мешкала у тому ж будинку. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Поліцейські затримали зловмисницю в порядку ст.208 КПК України. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання  — від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрювані запобіжний захід.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові заступника начальника кримінальної поліції відсторонили від роботи. Як вказано в ухвалах суду, заступника начальника сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 вимагав 5 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

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