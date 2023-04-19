Во Львовской области задержали женщину, которая зарубила топором собственную мать

Женщина была задержана, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: УНИАН

Полиция задержала 60-летнюю жительницу Моршина , которая во время бытового конфликта ударила свою мать топором по голове. От полученных травм женщина погибла.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

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Фото: Нацполиции Львовщины

В сообщении полиции указано, что убийство произошло 18 апреля примерно в 15:30 в Моршине. 60-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла удар топором по голове своей 93-летней матери, проживавшей в том же доме. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Полицейские задержали злоумышленницу в порядке ст.208 УПК РФ. Следователи территориального подразделения полиции сообщили ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемой меру пресечения.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове замначальника криминальной полиции отстранили от работы. Как указано в постановлении суда, заместитель начальника сектора криминальной полиции отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2 требовал 5 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.