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На Львівщині завтра буде більше відключень — графіки

13 грудня 2024 19:47
Євгенія Брюховецька - редактор
Відключення світла на Львівщині завтра, 14 грудня
ЛЕП. Ілюстративне фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська вранці у п'ятницю, 13 грудня, знову атакували енергетичну систему України. Тому в суботу, 14 грудня, будуть застосовувати обмеження світла у Львові та області.

Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго у Telegram.

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Так, споживачі будуть розподілені за групами:

  • 1.1 — електроенергія буде відсутня з 02:00 до 05:00 та з 16:00 до 18:00;
  • 1.2 — електроенергія буде відсутня з 02:00 до 05:00 та з 16:00 до 18:00;
  • 2.1 — електроенергія буде відсутня з 11:00 до 14:00;
  • 2.2 — електроенергія буде відсутня з 11:00 до 14:00;
  • 3.1 — електроенергія буде відсутня з 13:00 до 16:00;
  • 3.2 — електроенергія буде відсутня з 13:00 до 16:00;
  • 4.1 — електроенергія буде відсутня з 05:00 до 08:00 та з 18:00 до 20:00;
  • 4.2 — електроенергія буде відсутня з 05:00 до 08:00 та з 18:00 до 20:00;
  • 5.1 — електроенергія буде відсутня з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00;
  • 5.2 — електроенергія буде відсутня з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00;
  • 6.1 — електроенергія буде відсутня з 00:00 до 02:00 та з 14:00 до 17:00;
  • 6.2 — електроенергія буде відсутня з 00:00 до 02:00 та з 14:00 до 17:00.
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Скриншот допису Львівобленерго

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої атаки на АЕС знизилася потужність роботи п'яти енергоблоків.

За словами співзасновника Фонду енергетичних стратегій Юрія Корольчука, під час тривалих низьких температур повітря можливі обмеження до 15 годин на добу.

Львів електроенергія Львівська область енергосистема світло

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