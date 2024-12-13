Відключення світла на Львівщині завтра, 14 грудня

ЛЕП. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські війська вранці у п'ятницю, 13 грудня, знову атакували енергетичну систему України. Тому в суботу, 14 грудня, будуть застосовувати обмеження світла у Львові та області.

Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго у Telegram.

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Так, споживачі будуть розподілені за групами:

1.1 — електроенергія буде відсутня з 02:00 до 05:00 та з 16:00 до 18:00;

1.2 — електроенергія буде відсутня з 02:00 до 05:00 та з 16:00 до 18:00;

2.1 — електроенергія буде відсутня з 11:00 до 14:00;

2.2 — електроенергія буде відсутня з 11:00 до 14:00;

3.1 — електроенергія буде відсутня з 13:00 до 16:00;

3.2 — електроенергія буде відсутня з 13:00 до 16:00;

4.1 — електроенергія буде відсутня з 05:00 до 08:00 та з 18:00 до 20:00;

4.2 — електроенергія буде відсутня з 05:00 до 08:00 та з 18:00 до 20:00;

5.1 — електроенергія буде відсутня з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00;

5.2 — електроенергія буде відсутня з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00;

6.1 — електроенергія буде відсутня з 00:00 до 02:00 та з 14:00 до 17:00;

6.2 — електроенергія буде відсутня з 00:00 до 02:00 та з 14:00 до 17:00.

Скриншот допису Львівобленерго

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої атаки на АЕС знизилася потужність роботи п'яти енергоблоків.

За словами співзасновника Фонду енергетичних стратегій Юрія Корольчука, під час тривалих низьких температур повітря можливі обмеження до 15 годин на добу.