Отключение света на Львовщине завтра, 14 декабря

На Львовщине завтра будет больше отключений — графики
Российские войска утром в пятницу, 13 декабря, снова атаковали энергетическую систему Украины. Поэтому в субботу, 14 декабря, будут применяться ограничения света во Львове и области.
Об этом сообщает пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.
Графики на Львовщине на 14 декабря
Так, потребители будут распределены по группам:
- 1.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 02:00 до 05:00 и с 16:00 до 18:00;
- 1.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 02:00 до 05:00 и с 16:00 до 18:00;
- 2.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 11:00 до 14:00;
- 2.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 11:00 до 14:00;
- 3.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 13:00 до 16:00;
- 3.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 13:00 до 16:00;
- 4.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 05:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00;
- 4.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 05:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00;
- 5.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- 5.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- 6.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 00:00 до 02:00 и с 14:00 до 17:00;
- 6.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 00:00 до 02:00 и с 14:00 до 17:00.
Напомним, в результате сегодняшней атаки на АЭС снизилась мощность работы пяти энергоблоков.
По словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, во время продолжительных низких температур воздуха возможны ограничения до 15 часов в сутки.
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