Отключение света на Львовщине завтра, 14 декабря

ЛЭП. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские войска утром в пятницу, 13 декабря, снова атаковали энергетическую систему Украины. Поэтому в субботу, 14 декабря, будут применяться ограничения света во Львове и области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.

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Так, потребители будут распределены по группам:

1.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 02:00 до 05:00 и с 16:00 до 18:00;

1.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 02:00 до 05:00 и с 16:00 до 18:00;

2.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 11:00 до 14:00;

2.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 11:00 до 14:00;

3.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 13:00 до 16:00;

3.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 13:00 до 16:00;

4.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 05:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00;

4.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 05:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00;

5.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;

5.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;

6.1 — электроэнергия будет отсутствовать с 00:00 до 02:00 и с 14:00 до 17:00;

6.2 — электроэнергия будет отсутствовать с 00:00 до 02:00 и с 14:00 до 17:00.

Скриншот поста Львовоблэнерго

Напомним, в результате сегодняшней атаки на АЭС снизилась мощность работы пяти энергоблоков.

По словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, во время продолжительных низких температур воздуха возможны ограничения до 15 часов в сутки.