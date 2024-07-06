Енергетики назвали години, в які 7 липня не вимикатимуть світло на Львівщині

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

В енергосистемі України продовжують фіксувати складну ситуацію зі світлом. Однак у неділю, 7 липня, на території всієї Львівської області з 07:00 до 15:00 електроенергію не вимикатимуть.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram у суботу, 6 липня.

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Так, завтра на Львівщині графіки діятимуть наступним чином:

з 00:00 до 7:00 відбудеться відключення двох черг (червоні та частина білих клітинок у графіку);

з 7:00 до 15:00 не вимикатимуть;

з 15:00 до 24:00 відключення двох черг (червоні та частина білих клітинок графіку).

Графіки відключень. Фото:

Скриншот допису Львівобленерго

Нагадаємо, у Києві енергетики відновили дві третини власних генеруючих потужностей, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Також ми писали, що через відключення світла взимку Україна може зіткнутися з ще більшими проблемами — опаленням та водопостачанням.