Енергетики назвали години, в які 7 липня не вимикатимуть світло на Львівщині

На Львівщині завтра частково не вимикатимуть світло — графіки відключень
6 липня 2024 22:32
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
В енергосистемі України продовжують фіксувати складну ситуацію зі світлом. Однак у неділю, 7 липня, на території всієї Львівської області з 07:00 до 15:00 електроенергію не вимикатимуть.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram у суботу, 6 липня.
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Так, завтра на Львівщині графіки діятимуть наступним чином:
- з 00:00 до 7:00 відбудеться відключення двох черг (червоні та частина білих клітинок у графіку);
- з 7:00 до 15:00 не вимикатимуть;
- з 15:00 до 24:00 відключення двох черг (червоні та частина білих клітинок графіку).
Нагадаємо, у Києві енергетики відновили дві третини власних генеруючих потужностей, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.
Також ми писали, що через відключення світла взимку Україна може зіткнутися з ще більшими проблемами — опаленням та водопостачанням.
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