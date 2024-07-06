Энергетики назвали часы, в которые 7 июля не будут выключать свет во Львовской области

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины продолжают фиксировать сложную ситуацию со светом. Однако в воскресенье, 7 июля, на территории всей Львовской области с 07:00 до 15:00 электроэнергию не будут выключать.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram в субботу, 6 июля.

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Отключение во Львове 7 июля

Так, завтра на Львовщине графики будут действовать следующим образом:

с 00:00 до 7:00 произойдет отключение двух очередей (красные и часть белых ячеек в графике);

с 7:00 до 15:00 не будут выключать;

с 15:00 до 24:00 отключение двух очередей (красные и часть белых ячеек графика).

Графики отключений. Фото:

Скриншот поста Львовоблэнерго

Напомним, в Киеве энергетики восстановили две трети собственных генерирующих мощностей, которые были повреждены в результате российских обстрелов.

Также мы писали, что из-за отключения света зимой Украина может столкнуться с еще большими проблемами — отоплением и водоснабжением.